U "korona decembru" izvoz skočio za 37 miliona KM

Izvoz Srpske je u proteklom mjesecu bio veći za oko 37 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine, kada privreda nije trpjela snažan udarac izazvan virusom korona.

Naime, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u decembru 2020. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 306 miliona KM, što je za 13,6 odsto više nego u decembru 2019. godine, kada je iznosio 269 miliona KM.

Prema istom izvoru, uvoz je u decembru 2020. bio težak 412 miliona KM, što je za 4,9 odsto više nego u decembru 2019, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 74,3 odsto.

Međutim, da je virus korona ipak ostavio snažne posljedice na izvoz Srpske u minuloj godini, pokazuju zbirni podaci za njenih svih 12 mjeseci.

"U 2020. godini ostvaren je izvoz u vrijednosti od tri milijarde i 387 miliona KM, što je za 6,2 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu", naveli su iz Republičkog zavoda za statistiku.

Optimistično je ipak što je procenat pokrivenosti uvoza izvozom u prošloj godini najviši do sada, a iznosio je iznosio je 75,7 odsto.

"Time je nastavljen trend rekordne pokrivenosti uvoza izvozom šestu godinu u nizu", naveli su iz Republičkog zavoda za statistiku.

Dejan Mijić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da se pozitivni pokazatelji u Srpskoj u narednom periodu očekuju u svim granama.

"Prerađivačka industrija je u zadnjem kvartalu 2020. doživjela pad, ali je došlo do oporavka u decembru. Mi očekujemo da bi to vrlo brzo trebalo da se vrati u normalu", naveo je Mijić u izjavi za "Nezavisne novine".

Kada su u pitanju prevoz putnika i tereta, kao i turizam i ugostiteljstvo, on se nada da bi do kraja marta trebalo da dođe do stabilizacije.

"U aprilu se očekuje priliv naših ljudi iz inostranstva, ali i stranaca koji bi trebalo da dođu na odmor. Mi sad razmišljamo kako da obezbijedimo radnu snagu kada to sve krene, odnosno da spremno dočekamo rad u punom režimu", naveo je Mijić.

Govoreći o rastu izvoza u decembru 2020. u odnosu na isti mjesec 2019, on ističe da to puno znači.

"Svaki dinar koji dođe sa strane je ogroman za Republiku Srpsku i BiH. Mi očekujemo da se, prije svega, održi nivo prerađivačke industrije, te da se izvozni poslovi zadrže, ali i da se poprave. Naime, s obzirom na to da je vakcinacija u Evropi krenula, te da bi se stanje tamo već krajem marta trebalo vratiti u normalu, očekujemo da svi naši ugovoreni poslovi budu na nivou kakav je bio prije vanrednog stanja, pa čak očekujemo i neke pomake, jer je takav trend bio prije situacije izazvane virusom korona", naglasio je Mijić.

Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 2020. godine najviše se izvozilo u Hrvatsku, i to u vrijednosti od 482 miliona KM, i u Italiju - 469 miliona KM. U istom periodu najviše se uvozilo iz Srbije, i to u vrijednosti od 846 miliona KM, i iz Italije, u vrijednosti od 633 miliona KM.

Desezonirana industrijska proizvodnja u decembru 2020. godine u poređenju sa novembrom 2020. godine veća je za četiri odsto.

Statističari su izračunali da je prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u decembru 2020. godine iznosila 979 KM, i najviša je do sada, a ujedno je i prvi put premašila iznos od 500 evra (501 evro).

Najviša prosječna plata nakon oporezivanja je u području finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1.497 KM), a najniža u području građevinarstvo (665 KM).

"Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u decembru 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je veća za 4,3 odsto", saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U decembru 2020. godine, u odnosu na decembar 2019, najveći nominalni rast plate nakon oporezivanja zabilježen je u područjima umjetnost, zabava i rekreacija - 12,8 odsto, obrazovanje 9,5 odsto i djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo - 8,9 odsto.

U istom periodu smanjenje plate nakon oporezivanja u nominalnom iznosu zabilježeno je jedino u području poslovanje nekretninama - 3,4 odsto.

Prema istom izvoru, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su bile niže za 1,9 odsto, dok su u odnosu na novembar 2020. godine u prosjeku niže za 0,1 odsto.

Najveći godišnji rast cijena u decembru 2020. godine zabilježen je u odjeljku alkoholna pića i duvan - 2,7 odsto, a razlog su više cijene u grupi duvan. Najveći pad cijena na godišnjem nivou u decembru 2020. godine zabilježen je u odjeljku odjeća i obuća - 11,5 odsto.