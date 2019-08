Tramp naredio američkim kompanijama da napuste Kinu

Tramp je na Tviteru najavio da će na najnoviji kineski potez odgovoriti kasnije u petak.

Predsjednik se sredinom dana susreo sa zvaničnicima zaduženima za trgovinu, rekao je Rojtersu visoki funkcioner Bijele kuće.

"Ne trebamo Kinu i iskreno govoreći bilo bi puno bolje bez njih. Ogroman novac koji je Kina zaradila i ukrala od Sjedinjenih Američkih Država, godinu za godinom, decenijama, mora prestati!", napisao je Tramp na Tviteru, prenosi "Al Jazeera Balkans".

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,....

