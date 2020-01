Tramp: Amerika opet pobjeđuje kao nikad prije

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da njegova zemlja prolazi kroz privredni procvat kakav svijet do sada nije vidio.

"Amerika napreduje, cvjeta i pobjeđuje kao nikada do sada", rekao je Tramp i ukazao na sklapanje trgovinskih sporazuma sa Kinom, Meksikom i Kanadom, dodavši da je "američki model primjer za čitav svijet".

On je rekao da je Amerika zaostajala kada je on došao na vlast i da se među poslovne lidere i ostale uticajne ličnosti ukorijenio pesimizam, ali da se stvari popravljaju od kada on vodi zemlju.

Tramp je rekao da se ekonomski napredak događa "uprkos" zakašnjelim odlukama Federalnih rezervi da po potrebi podignu, odnosno spuste osnovnu kamatnu stopu.

"Vrijeme za skepticizam je završeno. LJudi se vraćaju", rekao je Tramp i zahvalio poslovnim liderima koji su vratili fabrike u SAD, prenio je "Gardijan".

Komentarišući Bregzit, Tramp je rekao da se nada da će sklopiti odličan trgovinski sporazum sa Britanijom i da i premijer Boris DŽonson to želi.

Američki predsjednik je pri dolasku u konferencijsku salu izjavio da "vjeruje u okolinu" i da mu je ona "veoma važna", ali je za govornicom rekao da se "moraju odbaciti vječita proročanstva o propasti".

Tramp je objavio da će njegova zemlja podržati međunarodnu inicijativu o sadnji bilion novih stabala širom svijeta do 2050. godine.

On je poslije govora rekao novinarima da "želi najčistiju vodu i najčistiji vazduh", ali nije govorio o problemu zagađenja prirode.