Tegeltija-Košarac: Stav privrednika da moraju da rade i razvijaju se

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je jako ohrabren današnjim razgovorima sa privrednicima u Srebrenici i njihovim stavom da moraju dalje da rade i da se razvijaju.



"Svi su oni ukazali na probleme i posljedice koje imaju u poslovanju zbog virusa korona, sa stanovišta dodatnih troškova, gubitka tržišta i na snalaženje u samom početku epidemije", rekao je novinarima Tegeltija, koji se sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Košarcem u Potočarima sastao sa privrednicima opštine Srebrenica.

Tegeltija je naveo da su to predstavnici različitih grana od metalske, prehrambene do tekstilne industrije i da su svi opredijeljeni da nastave investicije u svoje proizvodne cikluse i da traže nova tržišta i iskoriste one prilike koje se otvaraju pojavom pandemije, tražeći prostora na domaćem tržištu jer smatraju da tu postoji još veća šansa za njihove proizvode.

On je naveo da je razgovarano i o zaštiti domaće proizvodnje, pitanju PDV-a i podsticaju izvoza.

"To su teme o kojima razgovaramo i sa premijerima Republike Srpske i Federacije BiH, formiranim zajedničkim radnim grupama. Očekujem da će radne grupe prije kraja godine ponuditi rješenja onakva kakva će odgovarati, ne samo privrednicima u Srebrenici, već i u cijeloj BiH", istakao je Tegeltija.

Košarac je rekao da u Srebrenici ima osam izvozno orijentisanih privrednih subjekata čiji izvoz čini oko 70 odsto prometa, kako na tržište Cefte, tako i u EU.

"Naša obaveza je da imamo komunikaciju sa realnim sektorom i to je naše trajno opredjeljenje", napomenuo je Košarac.

On je rekao da su danas razgovarali sa privrednim subjektima koji su značajni u Srebrenici, a izvozno su orijentisani.

"Naše opredjeljenje je da imamo dijalog i da vidimo kako naše mjere mogu da doprinesu olakšanju poslovanja privrednicima iz realnog sektora. U tom kontekstu još jednom želimo da podstaknemo značajnu politiku Savjeta ministara, a to je podrška domaćoj proizvodnji, kao i mjere koje treba da omoguće razvoj naše domaće proizvodnje", istakao je Košarac.

On je naveo da su "dobili nekoliko važnih inputa".

"Mislim da će u narednim danima biti definisano naše kretanje kako bismo pomogli izvozno orijentisanim preduzećima i Republike Srpske i FBiH", dodao je Košarac.

Tegeltija i Košarac su, zajedno sa vlasnikom "Ekonomik grupe" Bojanom Rankićem, obišli pogone te kompanije.