Sve veće interesovanje za kriptovalute, čeka se zakonski okvir

Bitkoin, itirijum, litkoin, bitkoin keš - kriptovaluta je digitalni novac,. Postoji samo na Internetu, i ne nadzire ga ni država ni centralna banka. Nekima možda zvuči kao špansko selo. Ipak, ima onih koji od takvih transakcija poprilično zarađuju.



Ako mislite da možete jednostavno rudariti kriptovalute na svom mobilnom telefonu, varate se. Osim što vodeće svjetske kompanije ne dozvoljavaju da se to radi direktno na telefonima, čak ni najsavremeniji, najbolji uređaji jednostavno nemaju procesorsku moć za tako nešto.

Nikola bitkoine rudari više od pet godina. Počeo je sa dvije mašine. Vremenom je morao sve više da ulaže. Objašnjava da nakon startne investicije - nema velikih komplikacija.

-Proces je relativno jednostavan, pogotovo kada imate nekoga, ako ste početnik, ko će vam pomoći da čitav sistem pripremite. Kasnije se to sve svodi na ono što mi kažemo "plug and play", samo uključite mašine, spojite na internet i ona radi svoj dio posla a vi za to dobijate određenu količinu kriptovaluta u svoj novčanik – objasnio je Nikola Klak, direktor kompanije "Digital Asset Management".

Nikola je jedan od osnivača prve bh. mjenjačnice kriptovaluta, "BCX" u Banjaluci. Kažu da je posao u posljednjem periodu procvjetao. Mnogi su ipak još nepovjerljivi jer se radi o oblasti koja nije zakonski regulisana.

-Mi se iskreno nadamo da će uskoro biti formirana radna grupa, koja će raditi na izradi zakona o digitalnoj imovini. Jedan takav zakon je skoro usvojen u Srbiji. Postoji potreba ogromna da se takvo nešto što prije uradi u Republici Srpskoj, čisto da firme koje žele da se bave "blockchain" tehnologijom, kriptovalutama itd. ne bi imale probleme koje mi već godinama prolazimo - Boris Majstorović, izvršni direktor kriptomjenjačnice "BCX".

Jedan bitkoin - najpoznatija kriptovaluta - je prije nešto više od mjesec dana bio vrijedniji od stotinu hiljada maraka. Vrijednost mu je poslednjih dana pala skoro za trećinu, ali oni koji se ovim bave nisu previše zabrinuti. Poručuju - kriptovalute su budućnost, i ne idu nigdje.