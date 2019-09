"Sukob Saudijske Arabije i Irana bi doveo do nezapamćenog poskupljenja nafte"

Saudijski princ Muhamed bin Salman rekao je da bi oružani sukob Saudijske Arabije i Irana doveo do kraha svjetske ekonomije i pozvao međunarodnu zajednicu da spriječi rat.

Saudijski princ Muhamed Bin Salman izjavio je za američki Si-Bi-Es da bi rat između Saudijske Arabije i Irana doveo do nezapamćenog poskupljenja nafte, što bi uticalo na snabdijevanje velikog broja država.

"Ne bude li svijet snažnom i odlučnom akcijom pokušao da odvrati Iran, bićemo svjedoci eskalacije koja će zaprijetiti svjetskim interesima", rekao je saudijski prestolonasljednik.

Naglasio je da bi posljedice sukoba osjetio čitav svijet.

"Ovo područje zadovoljava 30 odsto svjetske potrebe za energentima, nafta čini gotovo 20 odsto svjetskog prometa robe i oko četiri odsto svjetskog BDP-a. Zamislite da to nestane", upozorio je Muhamed bin Salman.

Ocijenio je napad na saudijska naftna polja kao apsurdan i glup.

"Ubistvo Kašogija je strašan zločin"

Sin kralja Salmana negirao je da je naredio ubistvo novinara Džamala Kašogija u Istanbulu.

"Bio je to strašan zločin. Preuzimam odgovornost kao čelnik Saudijske Arabije zato što su to učinili pojedinci koji rade za saudijsku vladu. To je bila greška", istakao je saudijski princ.