Studija slučaja o uspjehu “Zlatne džezve” izučava se na evropskim univerzitetima

AS Holding i Ekonomski fakultet u Sarajevu već dugi niz godina implementiraju sporazum o saradnji koji se manifestuje kroz različite aktivnosti koje se tiču nastavnog procesa.

Tako su još 2016. godine profesorice Selma Kadić-Maglajlić i Maja Arslanagić-Kalajdžić, zajedno sa Rusmirom Hrvićem predsjednikom Uprave AS Holdinga i Adisom Hasakovićem direktorom agencije MCM, došle na ideju da se pripremi studija slučaja o „Zlatnoj džezvi“ i njenim međunarodnim uspjesima.

Početkom 2019. godine, nakon više krugova recenzija od anonimnih recenzenata, svjetski poznati izdavač EMERALD Insight je u okviru svoje EMERGING MARKET CASE STUDIES COLLECTION objavio studiju slučaja koja izučava uspjeh Vispakove Zlatne džezve, pod nazivom “Internationalization of Bosnian black coffee brand: bringing the traditional coffee experience to the world”

“Studija slučaja je postavljena problemski. Priča je ispričana iz perspektive menadžera koji su suočeni sa izazovima internacionalizacije i odlukama kako će pozicionirati brend „Zlatna džezva“ na inostranom tržištu. Prikazuje se kompanija Vispak i njena istorijska pozadina, te dosadašnji uspjesi „Zlatne džezve“. Poseban fokus je stavljen na kulturološku pozadinu koju ritual ispijanja tradicionalne kafe ima u Bosni i Hercegovini. Iz perspektivne razvoja brenda prave BiH kafe bio je ovo dug i težak, ali posebno drag put. Uz naše prisustvo na 27 tržišta svijeta, te uz ovu studiju slučaja, otvorili smo jedno novo poglavlje za još snažniju internacionalizaciju Zlatne džezve”, poručio je Hrvić.

Konkretno, u slučaju je predstavljena dilema koja se tiče ulaska na tržište Holandije, ali se ista može primijeniti i na svako drugo tržište kome je ritual ispijanja tradicionalne kafe prilično nepoznat. “Slučaj postavlja različite izazove iz oblasti marketinga, menadžmenta i međunarodnog poslovanja, i široko je primjenjiva s obzirom da se radi o vrlo poznatoj kategoriji kafe, ali relativno manje zastupljenoj i globalno ne tako raširenoj podkategoriji tradicionalne crne kafe”, izjavila je Kadić - Maglajlić.

Pristup studiji slučaja, kao i uputama za profesore za korištenje slučaja na času (teaching notes) ima svo akademsko osoblje, zaposleno na institucijama koje imaju pristup Emerald Insight kolekcijama. “Cilj je doći do što većeg broja univerzitetskih profesora, te kroz samu studiju slučaja pozicionirati Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja kreira vrijednost kroz nove brendove koji će sutra u sve većoj mjeri biti prisutni na svjetskom tržištu. U cijeloj ovoj priči ponosni smo što je jedna ugledna svjetska izdavačka kuća prepoznala interes, te što će studenti širom Evrope i svijeta izučavati slučaj tržišne internacionalizacije bh kafe. Ovo je jedna posebna vrsta satisfakcije za dugogodišnji rad, jer sada su našoj Zlatnoj džezvi otvorena još jedna značajna vrata u tom smislu”, kazao je Hasaković.

Nastavnici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu su studiju slučaja već počeli primjenjivati u svojoj nastavi, a reakcije studenata su odlične.

“Studija se sada već koristi i internacionalno. Prošlog mjeseca predstavljena je na "Berlin School of Economics and Law", a studiju je koristila profesorica sa Ekonomsog fakulteta u Beogradu, prof. dr Jelena Filipović. Kolege sa Univerziteta u Rijeci, Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Beču se također pripremaju da od septembra slučaj uvedu u upotrebu u okviru svoje redovne nastave”, riječi su Arslanagić-Kalajdžić.

Pored akademske zajednice studija slučaja je dostupna široj javnosti, budući da je objavljena od prestižnog izdavača - Emerald.

Univerziteti širom svijeta imaju pristup izdanjima ove izdavačke kuće, a profesori i studenti iz svih krajeva svijeta mogu studiju slučaja koristiti bez dodatne naknade. Pojedinci koji žele doći do studije slučaja individualno, pristup trebaju platiti, no ovo plaćanje je dio Emerald politike te ni na koji način nije povezano sa autorima ili kompanijama koje su tema studije slučaja.