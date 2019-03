Šta donosi recesija velikih trgovinskih partnera BiH?

Nakon što su neki od najvećih trgovinskih partnera BiH ušli u recesiju, problemi bi mogli zakucati na vrata i Republici Srpskoj - smatraju stručnjaci.

Ekonomija Italije, iza Srbije najvećeg uvoznika robe iz Republike Srpske, već neko vrijeme je u blagom padu - a tamošnji ekonomisti najavljuju još teža vremena. Naši izvoznici trenutno nemaju problema, ali pomno pratimo situaciju u Italiji - poručuju iz Privredne komore Srpske.

"Prema informacijama kojima za sada raspolažemo, do sada nije došlo do značajnijih poremećaja na tržištu, koji su se negativno odrazili na poslovanje naših preduzeća. Nije došlo do smanjenja narudžbi, što bi se odrazilo i na smanjenje obima proizvodnje naših preduzeća, prevenstveno kada je u pitanju sektor tekstila, kože i obuće - ali što ne znači, ukoliko se nastave negativni trendovi, da se to neće i dogoditi", kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Osim Italije, i Turska je nedavno objavila da je potonula u recesiju, a njihovu ekonomiju je dodatno pogodio trgovinski rat sa Sjedinjenim državama. Ekonomisti smatraju da se izvoznici u ove dvije zemlje moraju pripremiti za određene promjene - kada su u pitanju narudžbe, rokovi isporuke i rokovi naplate.

"Automatski kada dolazi do smanjenja obima proizvodnje - automatski oni koji su u kooperativnim odnosima s njima im isporučuju manje gotovih proizvoda, to je i direktni izvoz. Automatski se smanjuje novostvorena vrijednost, bruto nacionalni proizvod, i osnova za trošenje kod nas. 2.51-3.03 Mi ne možemo puno tu da utičemo, možemo da na neki način, tim koji su jako pogođeni izaći u susret po pitanju nekih obaveza, ali mislim da to ne treba da postane pravilo", kaže Aleksandar Ljuboja, udruženje ekonomista SWOT.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH za prošlu godinu, Italija je iza Njemačke i Hrvatske najveći uvoznik iz BiH, sa uvezenom robom vrijednosti od 1,36 milijardi KM. Turska je tu na osmom mjestu, sa uvozom "teškim" 326 miliona KM. Što se uvoza u BiH tiče, Italija i Turska su na petom i sedmom mjestu.