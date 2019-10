Srpska se sprema da u okviru trase auto-puta od Rače prema Bijeljini postavi cijevi za krak gasovoda

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se Republika Srpska priprema da u okviru trase auto-puta od Rače prema Bijeljini postavi cijevi za krak gasovoda "Turskog toka".

Dodik je rekao da gasovod treba da se gradi u Republici Srpskoj i da se o tome vode razgovori.

"Mi u kontinuitetu razgovaramo sa najvišeg nivoa, od predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Vlade Dmitrija Medvedeva, sa njihovim kompanijama koje se time bave u okviru 'Gasproma' na koji način to treba da uradimo", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je istakao važnost podrške Medvedeva i ministra energetike, koji je juče bio u Beogradu, za nove faze i nove korake u realizaciji tog projekta.

Dodik je naveo da o rokovima nisu razgovarali, jer je to uslovljeno činjenicom da se treba riješiti problem prolaska gasovoda kroz samu Bugarsku.

"Mi sa pripremamo, da u okviru trase auto-puta koji planiramo od Rače prema Bijeljini, odnosno Banjaluci, ukopamo cijevi za taj gasovod. Kada budemo rješavali imovinsko-pravne odnose za tu trasu biće riješeni i ti. To je jedan od važnijih stvari", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da će, kada je riječ o projektovanju, za to biti zadužene ruske specijalne projektne organizacije, a da će za izvođenje pokušati da bude angažovan što veći broj domaćih firmi.

"Ima i dosta specijalizovanih poslova koje mogu da urade visoko specijalizovane firme", smatra Dodik.

On je istakao da ovo sigurno nije ona politika koju mnogi sa Zapada pokušavaju da nametnu na ovom prostoru, kao i priču o "malignom" ruskom uticaju.

Dodik je istakao da ovdje gotovo da nema ruskog političkog uticaja, koji se jedino manifestuje kroz to da Rusija nema isti stav u Savjetu za implementaciju mira /PIK/, koji je formiran van Dejtonskog sporazuma, ili što ne želi da u Savjetu bezbjednosti podrži lažne izjave visokog predstavnika.

Prema njegovim riječima, upravo zbog toga desetak godina Savjet bezbjednosti diskutuje o stanju u BiH, ali nikada ne može da donese nijednu odluku.

"Znamo kakve bi odluke bile. Naravno, štetne za Republiku Srpsku da nije prisustva Rusa u Savjetu bezbjednosti", istakao je Dodik.

Na pitanje da li očekuje opstrukcije iz BiH kada je riječ o izgradnji gasovoda, Dodik je rekao da vjeruje da će biti nekih opstrukcija, ali i da ima drugih načina da se to uradi.

On je dodao da to upravo i pokazuje besmislenost BiH, te da tamo sve što funkcioniše jeste zato što je to podsticaj iz različitih ambasada, koji žele nešto da rade, kreiraju, spekulišu i pokušavaju da ponovo vrate dominaciju nad tužilaštvima, pravosudnim sistemom da bi se obračunavali sa političarima.

To je, kako je rekao, "jedna žabokrečina u Sarajevu koja je do te mjere užegla da je miris koji dolazi odatle je nepodnošljiv".

"Mi želimo saradnju sa EU, članstvo u NATO ovaj narod neće i ja to poštujem", napomenuo je Dodik.

Kada je riječ o Rafineriji, Dodik je istakao da da "Nestro" ostvaruje svoju poslovnu aktivnost u obimu koji je i do sada bio poznat, ali da havarija koja se desila, zastarjela tehnologija traže poslovnu odluku o tome na koji način ići dalje.

"Oono što je važno da `Nestro` u Rafineriji ulja Modriča i u Rafineriji nafte i u sistemu distribucije putem benzijskih pumpi neće smanjivati svoje poslovne aktivnosti. One će biti ovdje i dalje prisutan", poručio je Dodik.

On je ukazao da su Rusi prijatelji Srpske, te je za jučerašnji razgovor sa ruskim premijerom u Beogradu rekao da je bio veoma uspješan.