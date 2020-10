Srbin iz Berlina: Mnogi Njemci će zbog mjera ostati bez posla

Srbin Dejan Vukšić, koji kao ekonomista radi u velikoj kompaniji u Berlinu, kaže da će zbog mjera protiv korona virusa Nijemci masovno ostati bez posla, dodajući da ni on nije siguran da će zadržati položaj koji sad ima.

“Berlin je rizicno područje. U Nemačkoj, inače, jedna oblast postaje rizična, ako je prijavljeno više od 50 infekcija na 100.000 stanovnika. Za rizična područja u principu važe mere karantina, testiranja i gomila nekih drugih mera. Prošle nedelje nekoliko opština prešlo je tu granicu i tada su vlasti postavile pitanje: Kako dalje?”, kaže Vukšić za portal Nova.rs.

On dodaje da mnogo ljudi u Njemačkoj radi u području koje se sada smatra rizičnim, a žive u oblastima koje nisu označene kao rizične.

''Oni svakodnevno moraju da se testiraju ili da budu u nekoj vrsti karantina. Mnogi to više ne mogu da podnesu, niti je za pojedine firme izvodljivo, tako da je strah od gubitka posla veoma realan. Vlasti su tako zakljucile da uvođenje rizičnih područja na nivou opština nema smisla u jednom gradu. Niko ne može da kontroliše kretanje ljudi. Druge pokrajine su uvodile restriktivne mere prema Berlinu. To znaci da možeš da se krećeš kroz drugu pokrajinu, ali ne smeš u istoj i da prenoćiš”, kaže Vukšić.

Mjere su tokom protekle nedjelje, kako dodaje, uništile i školski raspust.

“Protekle nedelje bio je raspust u Berlinu, pa ljudi nisu mogli nigde da mrdnu, jer ne smeju da prenoće u drugim pokrajinama. Mislim da su sve pokrajine sada uvele zabranu noćenja za ljude iz Berlina, tako da smo zarobljeni'''', kaže Vukšić.

On dodaje da je ovaj pristup bio i tema velike diskusije u vlasti.

''''Pitali su se da li pristup ima smisla, jer mnogo ljudi putuje iz, i za Berlin, službeno. Tako da svakako dode do mešanja ljudi. Firme sad uvode neke restrikcije. Na primer, zabranjuju da se odlazi u Berlin ili da se iz Berlina putuje u druge krajeve Nemacke. To nije održivo, jer ljudi moraju da rade, a znate kakvi su Nemci”, navodi on.

Vukšić kaže da, osim toga, u Berlinu sve funkcioniše kao i prije nego što je “obilježen” kao rizičan.

“To, medutim nije praktično. U gradu sve funkcioniše kao i pre statusa rizičnog područja. Uglavnom se poštuju mere. Rad ugostiteljskih objekata je ogranicen do 23 sata. Ono što se sad kao prevencija uvodi, je provetravanje prostorija. To je zakonska obaveza u školama, teretanama, malim objektima bez ventilacije. Uz sve to obavezna je naravno socijalna distanca, higijena ruku, zaštitna maska…” navodi Vukšić.

U Njemačkoj je dva dana zaredom zabilježen rekordan broj novozaraženih - više od 7.000.