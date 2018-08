Srbiji nedostaju varioci, vozači...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Srbije Zoran Đorđević rekao je da je Vlada uočila da će zbog manjka radne snage u nekim oblastima biti problema, zbog čega želi da ponudi prekvalifikacije.

Đorđević kaže da se utvrđuje šta je od zanimanja potrebno da bi se ponudile prekvalifikacije i navodi da fale kadrovi za "stara zanimanja", varioci, vozači..., dok za neka zanimanja nema zainteresovanih.

On ističe da najveći interes vlada za IT sektor - javlja se 10 ljudi na jedno potencijalno radno mjesto za prekvalifikaciju.

"Već imamo manjak radne snage i želimo da probamo da prekvalifikacijama dođemo do adekvatne radne snage. Želimo da i oni koji rade zadrže svoja radna mesta. Počeli smo od IT sektora, uspeli smo, videli da postoji veliko interesovanje. To je sada popularno zanimanje. Sada idemo preko lokalnih nacionalnih službi, da vidimo šta je potrebno od zanimanja, i radimo tendere da prikupimo ljude koji mogu da ih prekvalifikujemo i da dođemo do kadrova", rekao je Đorđević za RTS.

U vezi sa usklađivanju obrazovanja sa potrebama tržišta, Đorđević kaže da se ranije o tome nije vodilo računa, ali da se sada i na tome radi i ide u dobrom pravcu, te da se već razgovara i sa investitorima o njihovim potrebama.