Srbija će do kraja godine povećati rezerve zlata sa 20 na 30 tona, a narednih godina na 50 tona, jer predstoje veoma teška i nepredvidiva vremena, kako u Evropi, tako i u cijelom svijetu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao novinarima u Novom Sadu da će Srbija nastojati da poveća rezerve zlata koliko je moguće, jer time sebi garantuje veću stabilnost i sigurnost u zemlji, uprkos svim potencijalno negativnim kretanjima.

"Zašto cijela priča o kupovini zlata? Pred nama su teška i nepredvidiva vremena. Bilo šta da se dogodi sa Iranom razara nam naftno tržište. Takođe, nastavak sukoba po pitanju vještačke inteligencije može da vodi u sve moguće sukobe", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, najveća sigurnost je da se drži jedan dio rezervi u zlatnim polugama.

"Mnoge zemlje u svijetu to danas rade, i Rusija i Kina, koje imaju veliku izloženost prema dolaru, ali i one koje imaju izloženost prema evru. Kupuju sve više zlato i mogu sebi to da priušte", rekao je on.

Govoreći o izborima na sjeveru Kosmeta, Vučić je rekao da su različiti popisi koje imaju Srbi i Albanci, ali da je ogroman procenat ljudi izašao na izbore.

On kaže da je iznenađen saopštenjem Kvinte poslije izbora za gradonačelnike opština na sjeveru Kosmeta, iz kojeg jedino može da se zaključi da su neki nezadovoljni što su izbori protekli u miru.

Vučić je čestitao narodu na sjeveru Kosmeta, te najavio da će se u petak, 24. maja, sastati sa Srbima sa Kosmeta, kao i da će prisustvovati sjednici Skupštine Srbije o Kosovu.

On je rekao da će najprije saslušati šta imaju da mu kažu predstavnici Srba, a zatim će otvoreno razgovarati sa njima i reći im šta misli o svemu.

Govoreći o lideru SDA u Raškoj Sulejmanu Ugljaninu i njegovoj podršci velikoalbanskom projektu, Vučić je naveo da Ugljanin ima puste želje, a da najviše od svega želi "fotelju u Beogradu".

"Ja sam mu rekao: `Suljo, nema za tebe fotelja u Beogradu. A, ti možeš samo da želiš`", rekao je Vučić.