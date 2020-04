Špediteri se obustavom rada bore protiv preseljenja terminala

Špediteri na graničnom prelazu Rača danas su tročasovnom obustavom rada iskazali protest zbog odluke Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH o preseljenju carinskog terminala Bijeljina prije okončanja vanrednog stanja zbog virusa korona.

Obustava rada špeditera organizovana je od 12.00 do 15.00 časova, a najavljeno je da će vrijeme obustave rada biti produžavano svaki naredni dan, do potpune blokade rada, sve do ispunjenja osnovnog zahtjeva špeditera da se obustavi preseljenja Carinske ispostave Bijeljina na novi terminal do okončanja vanrednog stanja.

U saopštenju advokata koji zastupa špeditere navodi se da je njihovu odluku o obustavi rada podržalo i Udruženje prevoznika Republike Srpske.

O preseljenju Carinske ispostave Bijeljina špeditere je 21. aprila usmeno obavijestio šef ove ispostave, bez zvaničnog akta UIO BiH, navodeći da će se preseljenje izvršiti u veoma kratkom vremenskom roku od tri do pet dana.

Špediteri preko svog zastupnika poručuju da u vrijeme vanrednog stanja ne mogu organizovati preseljenje, iako je UIO BiH, kao jedan od razloga za promjenu lokacije navela upravo vanrednu situaciju.

"To je apsolutno neosnovano jer bi se preseljenjem izazvalo duže zadržavanje kamiona i vozača koji dolaze iz inostranstva, pa samim tim i veći rizik za širenje virusa, jer bi kamioni bili zadržavani i na terminalu Rača i na terminalu carinske ispostave", navodi se u saopštenju.

Odbačen je kao neosnovan i razlog UIO BiH o izgradnji auto-puta, što je predviđeno u budućnosti, uz ocjenu pravnog zastupnika da nije iznesen konkretan plan u vezi sa njegovom izgradnjom, kao i pozivanje na loše higijenske uslove na sadašnjoj lokaciji Carinske ispostave Bijeljina.

Pravni zastupnik tvrdi da je netačna izjava potparola UIO BiH da na graničnom prelazu Rača kamioni prvo ulaze u carinsku ispostavu na carinjenje, pa tek onda idu na granični prelaz i ulaze u BiH, navodeći da se na Rači kamioni prvo evidentiraju kod Granične policije, zatim kod carinskog službenika i na kraju u Carinskoj ispostavi Bijeljina.

U saopštenju se podsjeća da je 26. avgusta prošle godine postignut dogovor špeditera, prevoznika i rukovodstva UIO BiH da carinski terminal ostaje na graničnom prelazu Rača, te da je UIO BiH, ipak, sprovela postupak i za najboljeg ponuđača izabrala privredno društvo "MP kompani pro" iz Bijeljine, sa sjedištem u Dvorovima.

Kako se navodi, ova odluka nije objavljena na zvaničnoj internet stranici UIO BiH, te zbog netransparentnosti procedure špediteri zahtijevaju njenu objavu.

Uz ocjenu da će faktičko postojanje dva carinska terminala zakomplikovati proceduru carinjenja robe i uvećati troškove, špediteri sa Rače upozoravaju da će prouzrokovati da se uvoznici preorijentišu na druge granične prelaze.

Špediteri smatraju da za preseljenje Carinske ispostave Bijeljina apsolutno nema ekonomske opravdanosti, te podsjećaju da su znatna materijalna sredstva građana BiH izdvojena za izgradnju carinskog terminala na graničnom prelazu Rača, a sada će za nove prostorije carinskog terminala plaćati zakupninu privatnom pravnom licu.

Ukoliko i dođe do preseljenja, špediteri predlažu da se omogući specijalan postupak prolaska kamiona preko graničnog prelaza Rača do Carinske ispostave Bijeljina, odnosno evidentiranje kamiona bez zadržavanja na graničnom prelazu, na način kako je to regulisano na Graničnom prelazu Gradiška.

Rukovodstvo UIO BiH je predloženo da u najkraćem roku organizuje sastanak sa predstavnicima špeditera na Rači, Udruženja prevoznika Republike Srpske i Privredne komore Srpske, radi rješavanja svih spornih pitanja koja se odnose na promjenu lokacije Carinske ispostave Bijeljina sa graničnog prelaza Rača na novi carinski terminal u mjestu Dvorovi.