Solana iz Tuzle bilježi najbolje poslovne rezultate od 1992. godine

Solana d.d. Tuzla, lider na tržištu soli u jugoistočnoj Evropi, ostvarila je u prvih devet mjeseci ove godine najbolje poslovne rezultate od 1992. godine.

U ovom periodu zabilježeno je povećanje prodaje soli od 3.500 tona u odnosu na isti period lani, dok je izvoz porastao za 13%.

Na pozitivno poslovanje najviše je uticalo povećanje prodaje na domaćem tržištu branda kuhinjske soli po kojem je Solana i poznata u pakovnju od 1 kg za čak 30% u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježeno je i povećanje prodaje tabletirane soli od 24% gdje vidimo veliki potencijal za dalje proširenje na nova tržišta, navodi se u saopštenju za medije ove kompanije.

«Kvalitet je konačno došao do izražaja. Naša so i njena vrhunska svojstva su najvažniji razlog za ovakve rezultate. Također, moramo istaći da je povećanje investicija u godinama koje su iza nas dalo doprinos kontinuiranoj i kvalitetnoj proizvodnji. Veoma je važno da se rast prodaje bilježi kod svih gotovih proizvoda kako na domaćem tako i na ino tržištu. Dodatnim mjerama unaprijedili smo obim rada u službi i do 30%. Nova Uprava zajedno sa svim zaposlenim napravili su odličan posao. U periodu koji je pred nama u fokusu našeg poslovanja će biti dalje jačanje naše pozicije lidera na tržištu soli jugoistočne Evrope po definisanim standardima kvalitete. Takođe, ulaganjem u razvoj i modernizaciju uz zaštitu okoline želimo podići energetsku efikasnost kompanije. Ipak, prioritet naše kompanije ostaje motivacija i obrazovanje naših zaposlenika, jer su oni temelj našeg razvoja i napretka», izjavio je Bakir Smailagić direktor kompanije Solana d.d. Tuzla.

Povećanje prodaje na domaćem tržištu pratio je i rast plasmana na inozemna tržišta za 13%. Uz povećanje prodaje a do sada poznatim tržištima Srbije, Makedonije, Kosova, Slovenije i Hrvatske, u zajedničkom nastupu sa bradnovima AS Holdinga ostvaren je plasman na nova tržišta kao što je Katar i druge zemlje Bliskog Istoka. S tim u vezi, u Solani vide priliku da zadrže i povećaju učešće na tržištima na kojima su trenutno zastupljeni, sa fokusom u narednom periodu na zemlje EU.

«Izvoz je naša velika šansa. Kvalitet koji postiže naša Solana vrlo je rijedak i to inozemna tržišta posebno prepoznaju. Tuzlanska so je jedna - jedina, i kao takva osim tradiocionalnih tržišta u okruženju, s velikim očekivanjima idemo na osvajanje novih tržišta kao što su tržišta Dalekog i Bliskog Istoka, kao i tržišta evropskih zemalja», kazao je Smailbegović.

Solana d.d. Tuzla je jedna od najstarijih kompanija u Bosni i Hercegovini i naša najstarija prehrambena industrija. Proces proizvodnje soli se odvija po principu tzv. "zatvorenog kruga", čime je postignuta apsolutna zaštita od mogućih vanjskih uticaja i onečišćenja. Solana d.d. Tuzla je u svojoj 133 godine dugoj povijesti bila i ostala sinonim za kvalitet. Spoj tradicije i kvaliteta promaknuo je Solanu u istinskog lidera kada je u pitanju proizvodnja i prodaja soli kako na domaćem tržištu, tako i u regionu.