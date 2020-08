Snažan rast za Štadu i tokom globalne krize 

Uprkos nepovoljnom poslovnom okruženju izazvanom pandemijom COVID19 koja je direktno uticala na smanjenje stope rasta i u farmaceutskoj industriji, Štada grupa u okviru koje posluje Hemofarm, u prvoj polovini 2020. zabilježila je povećanje prodaje od 16 odsto na ukupno 1,47 milijarde eura, sa organskim rastom prodaje od devet (9) odsto.

U poslovnom smislu, drugi kvartal ove godine naročito je bio težak pošto je došlo do velikog pada na brojnim tržišta, naročito u zemljama u kojima pacijenti direktno plaćaju troškove liječenja. Ovaj pad posljedica je krize izazvane Covid19 koja je dovela do znatnog smanjenja broja ljudi koji su odlazili u apoteke, kod ljekara i u bolnicu, kao i do promjene trenda da lijekove kupujemo unaprijed. Međutim, Štada je čak i u ovim izazovnim uslovima dobro poslovala zahvaljujući širokoj i raznovrsnoj paleti lijekova i preparata.

“Naše povećanje prodaje i prihoda iznad tržišnog prosjeka je odraz konzistentne primjene naše strategije „One STADA za rast“. Snažna posvećenost i preduzetnički duh naših zaposlenih osnova su našeg uspjeha. U anketi za zaposlene koju smo nedavno sproveli, 9 od 10 zaposlenih izjasnilo se da su ponosni što rade za Štadu i da su uvjereni da će kompanija izaći snažna iz krize izazvane koronavirusom. S obzirom na negativne efekte pandemije koji traju, moramo da nastavimo da pokazujemo visok nivo agilnosti i posvećenosti da bismo ostali na našem kursu rasta i u drugoj polovini 2020”, kaže ovim povodom generalni direktor Štade Peter Goldšmit.

Nedavne akvizicije - kao što je proizvodni portfolio kompanije Takeda u Rusiji, Walmark sa svojim poslovanjem koje uključuje zdravstvene proizvode široke potrošnje u Centralnoj i Istočnoj Evropi, FERN-C brend na Filipinima - upotpunile su organski rast prodaje Štade od devet odsto. Integracija ovih akvizicija se uspješno odvija.