Škoda Fabia 1.9 SDI - milion kilometara na satu dokaz kvaliteta vozila

O kvalitetu ŠKODA automobila postoji mnogo svjedočenja. Širom svijeta zabilježeni su primjerci automobila sa velikom pređenom kilometražom, međutim, preći više od milion kilometara u Bosni i Hercegovini, to je pravi dokaz kvaliteta. Takvu sreću imao je Mirsad Ćosić, vlasnik kompanije za prevoz putnika u cestovnom saobraćaju, koji je 2003. godine kupio novu ŠKODA FABIA-u 1.9 SDI.

"Kada sam se 2003. godine odlučio za kupovinu novog auta, odabrao sam ŠKODA FABIA-u. Otišao sam u ovlašteni prodajni salon u Sarajevu i ispunio svoj san. Sve što mi je bilo bitno u tom momentu je da kupim provjeren, kvalitetan i pristupačan automobil, tada nisam mogao ni slutiti koliko će me služiti. Nakon toliko godina se ispostavilo da je ta odluka bila ispravna jer redovnim održavanjem u ovlaštenom servisu u 'Cosmos Commerc'-u Tuzla, krajem 2018. došli smo do milionitog kilometra u zahtjevnim uslovima gradske vožnje. Prvo, jedinstven je i prelijep osjećaj kupovina novog auta, a osjećaj kada se na instrument tabli nakon mnogobrojnih devetki pokažu samo crtice je jedinstven, jednostavno se ne može opisati riječima", objašnjava Mirsad te dodaje kako od kupovine vozila do danas nikada nije zabilježen veći kvar.

Svi servisni poduhvati podrazmijevali su samo redovno održavanje vozila u skladu sa servisnim intervalima i to u ovlaštenom ŠKODA servisu u Tuzli. Dakle, 1.9 litarski SDI motor je i dalje netaknut. Iz tog razloga prvi i jedini vlasnik unikatnog primjera ŠKODA FABIA-e pod bh. suncem koja je prevalila više od milion kilometara, ne razmišlja o zamjeni automobila.

"Za ovo auto sam se itekako vezao. Staro jeste, prešlo jeste nezamislivu kilometražu, ali i dalje služi svrsi i odgovara na sve zadatke. Milion kilometara je prevalila u gradskim uslovima, u režimu stani-kreni, na taxiju i zbog njene kvalitete vjerujem samo u Škodu", istakao je Mirsad.

Nakon pređenog milionitog kilometra ŠKODA AUTO je kupcu poklonila novu instrument tablu, koja je ugrađena u FABIA-u u ovlaštenom servisnom centru. Takođe, na poklon je dobio i vaučer za kupovinu novog ŠKODA modela vrijedan 5.000 KM, te besplatno redovno održavanje vozila punih 12 mjeseci.

Simbolično, Mirsadu Ćosiću je uručen i ŠKODA ručni sat koji će ga uvijek podsjećati na vrijeme provedeno u FABIA-i. S druge strane, Mirsadova FABIA najbolji je primjer kvalitete ŠKODA automobila, te činjenice da se uz redovan servis u ovlašetnoj mreži bezbrižno može obići planeta zemlja čak dvadeset i pet puta.