Skočile cijene goriva širom BiH

Cijene goriva na pumpama širom BiH u posljednjih nekoliko dana ponovo rastu, tako da su na nekim pumpama više od pet do sedam feninga po litru.

Na jednoj benzinskoj pumpi u Banjaluci ističu da je prije nekoliko dana benzin koštao 1,74 KM, a sadašnja cijena mu je 1,81 KM po litru.

"Dizel je ranije koštao 1,76 KM, a sada je za litar ovog goriva potrebno izdvojiti i 1,83 KM. U prethodnih pet-šest dana cijena goriva porasla je u prosjeku od pet do sedam feninga", kažu na jednoj od banjalučkih benzinskih pumpi.

Za razliku od Banjaluke, na benzinskim pumpama u Bijeljini cijene goriva ipak su niže, tako da litar benzina košta 1,64 KM, a dizela 1,67 KM.

I u FBiH ističu da je došlo do rasta cijena i one su različite od pumpe do pumpe, pa tako na nekim benzinskim pumpama dizel košta 1,71 KM, dok na drugim čak 1,99 KM.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, potvrdio je za "Nezavisne" da je došlo do povećanja cijena na benzinskim pumpama u prosjeku od pet do sedam feninga.

"Cijene neće dalje rasti i to je značajno za privrednike i građane Srpske u vrijeme predstojećih praznika. Naravno da dešavanja na svjetskom nivou mogu da budu faktor nestabilnosti cijena, a tiču se berzanske robe, ali smatram da naftni sektor ima dovoljno zaliha da eventualni poremećaj na tržištu ili nestašicu reguliše na način da nema većih promjena u prodajnim cijenama", kazao je Trišić.

Dodaje da je siguran da u narednom periodu neće doći do povećanja cijena goriva u Srpskoj, ali i FBiH.

"Cijene nafte u Republici Srpskoj najniže su u regionu, a niže su i u odnosu na FBiH za pet do deset feninga, što je svakako značajno za naše potrošače", pojasnio je Trišić.

Dodao je da će trenutne cijene goriva biti na snazi u narednih 15 dana.

"Snabdijevanje je stabilno, po mojim informacijama, niti jedan distributer nema problema u zalihama ili nabavci naftnih derivata, što je pozitivno s aspekta energetske stabilnosti tržišta", zaključio je Trišić.

Murisa Marić, izvršni direktor Udruženja građana DON iz Prijedora, kazala je da je primjetno da je posljednjih nekoliko dana došlo do skoka cijena goriva.

"Sigurno je da su cijene više i za desetak feninga, a čim počne poskupljenje goriva, građani očekuju da će doći do viših cijena i osnovnih životnih namirnica", kazala je Marićeva.

Ona podsjeća da se pad cijena osnovnih namirnica nije desio kad su u prethodnim mjesecima cijene goriva padale.

"Kriza prouzrokovana pandemijom virusa korona sigurno je i diktirala i cijenu nafte, odnosno potražnju za naftom", kazala je Marićeva.

Dodala je da su vlasnici pumpi podigli cijene goriva vjerovatno očekujući veće aktivnosti, bilo da se radi o privrednim aktivnostima ili aktivnostima građana.

Ona je ukazala i na to da postoje velike razlike u cijenama na pumpama širom Republike Srpske.