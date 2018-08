Šif: Amerika će izgubiti trgovinski rat, dolar propada

Za cijenu zlata se može očekviati značajan skok, naročito zbog posljedica trgovinskog rata, kaže veteran broker Piter Šif.

Investitori koji se na američku ekonomiju protiv zlata, uskoro će biti razočarani, a cijene tog metala će ubrzano rasti, rekao je Šif.

Cijene zlata su ove godine pale sa 1.400 dolara na 1.200 dolara. Neki kažu da se to desilo jer su američke federalne rezerve povećale kamatne stope, ali Šif ima drugačije mišljenje.

To se dešava zbog kolektivne zablude investitora širom svijeta da američka ekonomija zapravo napreduje, a to nije slučaj, i da SAD mogu da pobijede u trgovinskom ratu, iako to ne mogu. Kada ih realnost udari u glavu, mislim da će cijene zlata krenuti mnogo brže da raste nego što je sada ", rekao je Šif.

Prema njegovim riječima, američka ekonomija je bila mjehur u trenutku kada je Donald Tamp izabran za predsjednika, ali, kaže, on je samo upumpao dodatni vazduh u taj balon.

"Ako poreski obveznici ne plaćaju reforme porezima na prihode, to će uticati na povećanje duga, veću inflaciju i rastuće potrošačke cijene. Kako ekonomija bude dublje išla u recesiju, postaće očigledno da gubimo trgovinski rat“, dodaje Šif.

Sve to uticaće na kolaps američkog dolara, a onda će ljuditi žuriti da kupe zlato, zaključio je Šif.