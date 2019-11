Saša Trivić je imenovan za novog predsjednika Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Ovu informaciju potvrdio je portalu Srpskainfo sam Trivić, koji kaže da je ta odluka donesena na sjednici Izborne skupštine Unije udruženja poslodavaca, nakon što je Dragutin Škrebić podnio ostavku.

Podsjećamo, Škrebića je imenovala Vlada Republike Srpske za vršioca dužnosti direktora Inspektorata Republike Srpske.

"Nastavljamo dalje po starom. Dakle, isti ljudi, samo što ću ja sada biti na čelu Unije privremeno. Prikupljaćemo prijedloge od privrednika i tražiti od Vlade bolje uslove poslovanja", poručuje Trivić.

Kada su u pitanju pregovori sa Savezom sindikata i Vlade RS oko utvrđivanja najniže plate u RS, Trivić kaže da je Unija donijela odluku da je prihvatljivo povećanje na 480 KM, ali da se može eventualno pristati na 500 KM.

"To sigurno neće prihvatiti Savez sindikata RS, koji traži da se najniža plata poveća sa 450 na 550 maraka. Međutim, ne može se administrantivnim mjerama uticati na to. Takva politika može dovesti do gašenja preduzeća i mi na to nećemo pristati", dodaje Trivić.