Samo tri odsto preduzeća nije bilo pogođeno pandemijom

Samo tri odsto preduzeća u Srpskoj nije bilo pogođeno korona virusom, radila su u punom kapacitetu, bez izmjene režima rada. Pandemija virusa korona najviše je pogodila turizam i ugostiteljstvo i mala preduzeća koja zapošljavaju do deset radnika.

Četvrtina poslodavaca, od anketiranih 543, na krizu je odgovorilo skraćivanjem radnog vremena, dok se na otpuštanje radnika odlučilo 20 odsto preduzetnika u Republici Srpskoj.

Anketirani poslodavci koji zapošljavaju 49.466 radnika, četvrtina njih nije radila tokom aprila, dok ih je 39 odsto djelimično radilo. Rezultati su to istraživanja Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske o uticaju COVID-19 na poslovanje u Srpskoj.

"Poslodavci nisu olako pristupali otpuštanju radnika. Ono što je evidentno je da su poslodavci očekivali veliki strah, veći nego što je bio, očekivali su pad prihod ado 50 odsto, pad prihoda je bio do nekih 30 odsto, to možemo rpeko poreza da vidimo, da je punjenje porez na nekih 70 odsto. Tako da je ekonomija radila sa neke 3/4, poslodavci su mislili da rade na jednoj polovini. Trebamo da vidimo kako ćemo posložiti ekonomiju, zbog toga što u prvom kvartalu nije došlo do pada ekonomije, drugi kvatral i treći kvartal su ključni ukoliko ne dođe do novog udra korone", kaže Saša Stevanović, iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Sektori koji su najviše pogođeni su turizam i ugostiteljstvo, gdje 95 odsto anketiranih nije radilo, proizvodnja tekstila, kože i odjeće, gdje 51 odsto poslovnih subjekata nije radio tokom aprila. Četvrtina poslodavaca je na krizu odgovorila tako što je skratila radno vrijeme - 27 odsto, dok ih se na otkaz ugovora o radu odlučilo 20 odsto. Kod 16 odsto slučajeva pristupilo se kolektivnom godišnjem odmoru. Iz Unije udruženja poslodavaca poručuju da će sa Vladom raditi na mjerama koje će smanjiti potencijalni negativni uticaj korona virusa u budućnosti.

"Mislimo da se mjere moraju fokusirati na dva osnovna cilja: održavanje likvidnosti preduzeća i minimiziranje bilo kakvog otpuštanja radne snage", kaže Saša Trivić, iz Unije udruženja poslodavaca.

U cilju pomoći, Vlada je do sada, isplatila doprinose za mart, te doprinose i najniže plate za april za poslovne subjekte kojima je bio onemogućen rad za vrijeme pandemije. Prošle sedmice Vlada je donijela Uredbu o dodjeli sredstava privrednim subjektima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april 2020. godine. Vlada Republike Srpske je svjesna pozicije u kojoj su se našli mnogobrojni privredni subjekti usljed pandemije i nastaviće da u kontinuitetu prati situaciju u privredi. U saradnji sa poslovnom zajednicom, donosićemo mjere koje će pomoći očuvanju i likvidnosti privrede Republike Srpske, poručuju iz Vlade.

"Strateško opredjeljenje Vlade Republike Srpske ostaje očuvanje svakog radnog mjesta, stvaranje uslova za nova zapošljavanja, unapređenje poslovnog ambijenta, privlačenje investicija i poboljšanje životnog standarda građana, te će i u narednom periodu, zajedno sa poslovnom zajednicom, biti nastavljeno kreiranje mjera pomoći i podrške privredi", poručuju iz Vlade Republike Srpske.

Istraživanje Unije je pokazalo da su najveći izazovi za poslovnu zajednicu pogođenost kupaca i klijenta krizom i manji obim kupovine, zatim ugroženost poslovnih partnera, problemi sa novčanim tokovima i redovno servisiranje obaveza prema radnicima. U Uniji imaju spremne mjere koje bi treblo da ublaže efekte potencijalnih ekonomskih kriza, koje će razraditi sa stručnjacima i predložiti ih Vladi Republike Srpske.