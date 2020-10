SAD ipak dozvolile poslovanje s Huavejem

Određeni broj američkih kompanija u IT i telekomunikacionom sektoru, koje žele da sarađuju sa Huavejem i da toj kineskoj kompanji prodaju svoje komponente uprkos sankcijama, odnedavno to mogu da čine, ali pod uslovom da se one nekoriste za 5G tehologiju, piše Fajnenšl tajms.

List saznaje da je proteklih dana nizu američkih i svjetskih kompanija iz SAD stiglo odobrenje za nastavak poslovanja s Huavejem, tako da je kompanijama koje rade sa američkom tehnologijom dozvoljeno da kineskom koncernu pored ostalog prodaju čipove. Preduslov za poslovanje sa Huavejem je da se komponente koje su predmet trgovine ne koriste u izradi 5G opreme, odnosno da ne podržavaju 5G tehnologiju. Tako su na primjer, američke sankcije ukinute za OLED ekrane koje Samsung isporučuje Huaveju, ili za CMOS senzore koje za kinesku kompanijuu proizvode japanski Soni ili kineski OmniVision, koji ima sjedište u Kaliforniji. Najveći američki proizvođači silicijumskih čipova, Qualcomm i MediaTek, mogli bi takođe do kraja godine da dobiju dozvolu za nastavak saradnje sa Huavejem, prenosi SeeBiz. Analitičari smatraju da je to korak u pozitivnom smjeru i da SAD i dalje žele da zadrže Huavej kao trgovinskog partnera, šaljući poruku da prijetnja nacionalnoj bezbjednosti, koju su ranije isticali kao razlog za sankcije, očigledno nije toliko izražena. Otkako je Huavej dospio na "crnu listu" kompanija s kojima SAD strogo kontroliše sve transakcije, dozvole za saradnju zatražilo je oko 300 kompanija, a otprilike svaki treći takav zahtjev je do sada i odobren.