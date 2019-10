Rusija gubi 38 milijardi dolara: Tope se devizne rezerve

Centralna banka Rusije upozorava da bi se devizne rezerve zemlje mogle smanjiti za 38 milijardi dolara.

Ovaj scenario je moguć ako cijene nafte, prema rizičnom scenariju, padnu na 25 dolara za barel 2020. godine.

To je navedeno u ažuriranim makroekonomskim prognozama centralne banke, prenosi agencija Rojters. Ako se realizuje rizični scenario, ruska inflacija bi mogla da skoči na 6,5 do 8,0 odsto u 2020. godini sa ovogodišnjih 3,2 do 3,7 procenata, dodaje se u projekcijama banke.

Guvernerka centralne banke Elvira Nabiulina je izjavila da se vjerovatno neće realizovati taj scenario, koji bi mogla da izazove znatno manja tražnja za energetskim proizvodima širom svijeta i pogoršanje perspektiva rasta globalne ekonomije.