Realno je da prosječna plata u Srpskoj dostigne 1.000 KM naredne godine

Realno je očekivati da prosječna plata u Republici Srpskoj dostigne 1.000 KM naredne godine, procjenjuju poslodavci i ekonomisti. Poslodavci očekuju da ubrzo otpočnu dijalog sa Vladom o povećanju plata - u smjeru daljeg smanjenja poreza i doprinosa.

"Prvi korak na tom putu je smanjenje oporezivanja rada. Bez značajnijeg smanjenja oporezivanja rada ne možemo očekivati ni značajnije povećanje plata. Drugi resursi za povećanje plata su između ostalog rast produktivnosti, i možemo reći da je u pitanju i rast cijena", kaže Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata u Republici Srpskoj u septembru je iznosila 881 KM, 29 maraka više u odnosu na avgust, a 56 u odnosu na početak godine. U Privrednoj komori kažu - podržavamo sve što će poboljšati standard i kupovnu moć u Republici Srpskoj. Podsjećaju da se za povećanje plata neki uslovi prvo moraju ispuniti.

"Za to su potrebna dva preduslova - s jedne strane to je rasterećenje privrede, kroz smanjenje poreza i doprinosa, ali istovremeno i kroz borbu protiv sive ekonomije, s obzirom da bi se upravo taj nedostatak novca koji bi bio u budžetu kada bi došlo do smanjenja poreza i doprinosa - on bi se mogao nadomjestiti borbom protiv sive ekonomije", kaže Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Ekonomisti se slažu da je za ovako značajan rast plata, potrebno "rad na crno" svesti na minimum. Upozoravaju da je povećanje plata preduslov za opstanak domaće privrede, jer bi veća primanja značila i manji broj radnika koji odlazi "preko grane".

"Da bi došlo do tih 1.000 KM, povećanje bi trebalo biti znatno više u realnom sektoru. Koliki je prostor unutar naših privatnih kompanija - osim povećanja produktivnosti, morale bi značajno povećati svoje cijene, i na taj način uticati na svoju konkurentnost na međunarodnom trržištu", rekao je Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista "SWOT".

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prvi je "potegao priču" o novom povećanju plata. Dodik je najavio da će nakon izbora, vlast u Srpskoj sagledati koje mjere treba preduzeti da bi se prosjek plate popeo iznad 1.000 KM.