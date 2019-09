Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras u Foči da će realizacija najavljenih kapitalnih infrastrukturnih projekata, kao što su gradnja hidroelektrana na Drini i novog puta do Tjentišta čiji se početak uskoro očekuje, otvoriti velike mogućnosti za privlačenje investitora i otvaranje radnih mjesta.

Dodik je nakon sastanka sa načelnikom opštine Foča Radisavom Mašićem i direktorima više javnih ustanova podsjetio da je Vlada Srpske donijela zajedničku odluku sa Vladom Srbije o konačnoj izgradnji hidroelektrana "Buk Bijela", "Paunci" i "Foča" na gornjem toku Drine na području opštine Foča, kao jedinstvene cjeline.

"Sada se vrši revizija projekata i čim to bude završeno vidjećemo na koji način ćemo ubrzati izgradnju. Nastavićemo da radimo put prema Tjentištu i dalje prema Gacku, a trenutno smo u fazi projektovanja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Sve ovo će biti dodatna dinamika kojom će se skrenuti pozitivna pažnja na Foču", istakao je Dodik.

On je pohvalio opštinsko rukovodstvo za dobro upravljanje Fočom i uspješnu realizaciju brojnih projekata u saradnji sa Vladom Srpske, podsjetivši da je u toku modernizacija Univerzitetske bolnice i izgradnja novog vrtića.

Dodik je obećao da će Vlada Srpske nastaviti da pomaže razvoj rafting turizma, te da će započeto asfaltiranje puta desnom obalom Tare biti završeno u narednih nekoliko godina zajedno sa izgradnjom putne dionice do Tjentišta i magistrale prema Šćepan Polju.

"Povećanjem komunikacijske sposobnosti cijelog ovog prostora jača i značaj Nacionalnog parka `Sutjeska` i sigurno će sve mnogo drugačije biti sa izgradnjom puta od Foče do Tjentišta. Razgovaramo sa mnogim ljudima u vezi sa smještajnim kapacitetima na Tjentištu. Vlada je za to zadužena, ima interesa i u Srpskoj i Srbiji i sigurno će to u perspektivi veoma brzo biti istaknuto kao jedna od najvažnijih destinacija na putu od Beograda do mora", rekao je Dodik.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić rekao je nakon sastanka da ova lokalna zajednica stabilno posluje i da su uspješno realizovane sve investicije koje su dogovorene sa Vladom Srpske.

"Imamo još nekoliko projekata koje će Vlada i predsjednik podržati, a prije svega riječ je o obdaništu koje završavamo i treba ga opremiti, o putu prema Tjentištu i o projektima koje smo dobili zahvaljujući Vladi Srbije", naveo je Mašić.