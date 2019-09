Radovi na izgradnji sistema HE Dabar u punom jeku

U punom su jeku radovi na izgradnji sistema HE Dabar, radnici kažu da mašine rade dan-noć. Najviše je posla na najznačajnijem objektu, dovodni tunel se probijenja sa četiri napadna mjesta, teren je zahtjevan pa se dnevno probije oko 15 metara. Od 12 kilometara koliko je planirano do sada je probijeno oko 8 kilometara.

"Tunel kao tunel je veoma težak i veoma zahtjevan. Ovo je najznačajniji dio projekta HE Dabar. Proboj se vrši novom austrijskom metodom, miniranjem , pa je i opasno a ujedno je i tehnički zahtjevno", kaže Nebojša Vujović, vodeći građevinski inžinjer HE Dabar.

"Vrlo su precizni i zahtjevni radovi i treba voditi računa i kada se buši i oko mašine treba voditi računa, sve ima svoje", kaže Ranko Magazin, radnik.

Hercegovački teren pravi je izazov za neimare, sve rade uz pomoć specijalizovane mehanizacije i posebnih metoda. Na gradilištu je angažovano oko 250 radnika. Planirano je da tunel bude probijen do sljedećeg ljeta. Ovaj tunel će omogućiti prebacivanje voda iz Nevesinjskog polja prekjo Dabarskog i Fatničkog pa sve do Bilećkog jezera. Kapitalni projekat HE Dabar imaće nemjerljiv značaj za sve.

"Opet od tih voda Gornjih horizonata na već postojeće hidroelektrane imamo doatnih 250 gigavat sati na godišnjem nivou šzo u zbiru gledajući opet studije ekonomskih opravdanosti projekta dajeu punu isplativost projekta , skračuje njegov rok otplate za sredstva koja potražujemo i daje puni doprinos daljem razvoju hidrosistema Trebišnjice i Elektrprivrede RS", kaže Željko Zubac, direktor HE Dabar.

U toku je i proces javne nabavke za izgradnju ostalih objekata ove hidroelektrane, praviće se još i brana Pošćenje, mašinska zgrada, kanal kroz Dabarsko polje ali i cjevovod pod pritiskom. Pripremni radovi, pristupni putevi, proces eksproprijacije te izgradnja dovodnog tunela koštali su oko 100 miliona maraka a sve su finansirale Hidroelektrane na Trebišnjici. HE Dabar je prva i najisplativija elektrana u sistemu Gornji horizonti a osim nje praviće se još dvije hidroelektrane Nevsinje i Bileća.