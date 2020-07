Prointer na vrhu liste najuspješnijih IT kompanija

Podatak da IT industrija raste s ambicijom da postane strateška privredna grana u BiH, sam po sebi pokazuje šta znači kad ste u takvoj industriji na mjestu broj jedan. Kompanija Prointer ITSS zauzela je tu poziciju po ostvarenom prihodu od skoro 45 miliona KM u prošloj godini.



Biti među TOP 10 u IT sektoru i biti na tronu, svjedoči o tome da smo uspjeli da izgradimo kompaniju u čija se rješenja vjerovalo i vjeruje, kaže generalni direktor Prointera Bojan Vujić.

"Punih pet godina gradimo domaću kompaniju koja se može pohvaliti kvalitetom, kadrom i društvenom odgovornošću u poslovanju u kojoj zajednički stvaramo moderno i napredno poslovno okruženje. Ono što Prointer razlikuje od ostalih je činjenica da radimo na velikim projektima sa kakvima se ni stručnjaci u mnogim drugim kompanijama nisu susretali, da smo uspjeli da osvojimo globalne tehnologije, prilagođavajući ih lokalnim potrebama i da smo uvijek davali i dajemo šansu svima da kod nas nauče ono što na nekom drugom mjestu ne bi imali priliku", ističe Vujić.

U analizu TOP 10 kompanija IT sektora koju je uradio poslovni portal Akta.ba, ušle su kompanije koje se bave proizvodnjom, odnosno računarskim programiranjem, izradom softvera, izradom i upravljanjem bazama podataka. Po ostvarenoj dobiti u 2019., na prvom mjestu našao se sarajevski Atlantbh sa 4,6 miliona KM, a odmah iza njih Lanaco sa 4,5 miliona KM dobiti u prošloj godini.



Analiza je pokazala da je 10 najboljih prihodovalo skoro 244 miliona KM, a procjenjuje se da IT industrija u BiH generiše oko milijardu maraka godišnje. Taj sektor bilježi i kontinuiran rast broja zaposlenih, na šta su u Prointeru posebno ponosni. Naglašavajući koliko im je kadrovska politika važna, Bojan Vujić ističe da je kompanija, uprkos krizi svjetskih razmjera, nedavno pokrenula novu kampanju zapošljavanja.

"Pod motom "Pokreni karijeru danas", na jedan sasvim drugačiji i inovativan način otvorili smo vrata za sve one koji žele da rade, uče i oprobaju se u vještinama koje nisu ni slutili da posjeduju. IT sektor, a prije svega naša kompanija, dokazao je da je branša koja nudi ogroman potencijal i nije vezana samo za ljude sa tehničkim zanimanjima. Imate mnoštvo interesantnih pozicija u IT sektoru na kojima su, recimo, ekonomisti, a koje mladi ljudi sa tom diplomom možda i ne razmatraju", kaže Vujić.



Naglašava da je Prointerov interaktivni oglas, osmišljen kao kreativni video u kojem svako sa svega nekoliko klikova može provjeriti je li došlo vrijeme za promjene u karijeri, imao veliki odjek i da je u kompaniju stiglo mnoštvo prijava za posao.

"To nas izuzetno raduje, jer su čak i ovako teška vremena pokazala koliko je važno da postoje IT kompanije koje posluju na domaćem tržištu i sa njim dijele i dobro i loše. Pokazalo se, takođe, da je izuzetno važno graditi tim kojeg karakteriše spoj različitih znanja, vještina i sposobnosti i koji može da odgovori na sve izazove", ističe Vujić.