Produženo korišćenje turističkih vaučera do kraja godine

Turistički vaučeri u Srpskoj umjesto do 15. novembra, mogu se iskoristiti do kraja godine. Odluka je to koju je donijela Vlada Srpske na zahtjev hotelijera i ugostitelja. U teslićkoj „Banji Vrućici“ kažu, pandemija je najviše pogodila ovaj sektor, i svaka pomoć mnogo znači.

Novina je da će se turistički vaučeri ubuduće moći iskroistiti i u hotelu „Bistrica“ na Jahorini koji je banja nedavno kupila. U Srpskoj je do sada iskorišćeno ukupno 22 000 turističkih vaučera. Od tog broja, čak njih oko 8 000 u „Banji Vrućici“ kod Teslića.