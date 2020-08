Produženje moratorijuma na otplatu kredita

Banke u Srpskoj će, po svemu sudeći, produžiti moratorijum na otplatu kredita građanima i privrednicima. Sve je izvjesnije da će nova pravila koja priprema Agencija za bankarstvo Republike Srpske biti na snazi do kraja ove godine. Ukoliko se ova odluka odobri, klijenti mogu da podnesu zahtjeve do kraja godine. Ako klijent kod benke ostvari pravo na posebne mjere, moratorijum važi 6 mjeseci .

"Agencija je izradila prijedlog nove odluke o privremenim mjerama. Nakon što u redovnoj proceduri Upravni odbor agencije prijedlog odluke usvoji klijenti će biti u mogućnosti da podnesu zahtjeve za posebne mjere bankama do kraja godine", kažu iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Očekujemo da će ta odluka biti usvojena, poručuju bankari. Sve ove mjere se, kaže za ATV direktor banjalučke NLB banke, donose za sve one komitente koji ne kasne duži period u izvršavanju svojih prethodnih obaveza. Na taj način pokazuju da su sposobni ovim olakšicama popraviti svoju ekonomsku poziciju, poručuje Radovan Bajić. Ovim se samo omogućava da se kredit vraća u dužem vremenskom periodu i nema promjena kamatne stope u odnosu na one koje su bile u prvobitnom ugovoru. Zahtjeva za produženjem roka ima.

"Pravna i fizička lica su u pretpostavi da ova odluka koja važi sada do kraja avgusta mjeseca, praktično je odluka koja ističe i oni su to svoje pravo iskoristili. Sada ovom odlukom je omogućeno da neki od tih komitenata se ponovo jave i naravno da oni koji su smatrali da im to ne treba ili ako zaključe da im treba, da mogu da se jave bankama. Oko 20 odsto ukupnog portfelja je ukupno obuhvaćeno ovim privremenim mjerama. Najveći iznos je kod pravnih lica, a najveći broj je fizičkih lica koji su podnijeli zahtjev za privremene mjere", ističe Radovan Bajić, direktor NLB banke.

Produženje roka otplate kredita pozdravljaju ekonomisti. Kažu trebalo bi produžiti i na narednu godinu. Privredna društva sama treba da odluče da li im je potreban moratorijum ili će on nekad u budućnosti dodatno da ih optereti, poručuje ekonomista Aleksandar Ljuboja. Isto, kaže Ljuboja, važi i za fizička lica.

"Treba razmatrati mogućnost produženje možda još duži period jer vidimo da nas sad očekuje još jedan talas pandemije i da će se on takodje odraziti na produktivnost, odnosno na efikasnost privrede, samim tim prihode, nacionalne bruto proizvod i troškovi koji se javljaju. Osnovni cilj jeste sačuvati likvidnost da ona preduzeća sutra kada dođu do povećanja obima proizvodnje privredne djelatnosti da su likvidna, da mogu da uđu u proces rada, ako ne sa istim, barem sa manjim obimom kako bi akumulirala prihode kojima će moći u nekoj budućnosit da servisiraju kreditna zaduženja", rekla je Aleksandra Ljuboja, ekonomista i sekretar Privredne komore Republike Srpske.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH odobrio je produženje moratorijuma na otplatu kredita za još šest mjeseci i grejs period od godinu dana za privrednike.

Pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim ekonomskim posljedicama uzrokovanim pojavom korona virusa.

Uvođenje moratorijuma na otplatu kredita samo je jedna od mjera za kojom je posegnula Srpska kako bi ublažila posljedice epidemije virusa korona.