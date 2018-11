Prodajom "Ljubije" želimo da oživimo proizvodnju u Prijedoru

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je Srni da je cilj Vlade Srpske da prodajom državnog kapitala u Rudnicima željezne rude /RŽR/ "LJubija" doprinese oživljavanju rudarske proizvodnje na području Prijedora.

"Naš najvažniji cilj, kada je riječ o RŽR `LJubija`, jeste da dođe do obnavljanja i razvoja proizvodnje na području rudarskog basena Prijedor, a posebno oživljavanja proizvodnje u LJubiji. To nam je strateški interes i nemamo drugog puta da bi do tog cilja došli osim privatizacije državnog kapitala kroz koju želimo da podstaknemo novo investiranje u RŽR `LJubija`", naglasio je Đokić.

Prema njegovim riječima, oživljavanjem proizvodnje u rudniku u LJubiji doći će do ekonomskog rasta u prijedorskoj regiji i povećanja aktivnosti "Željeznica Republike Srpske", kojima Vlada želi da pomogne da budu stabilno preduzeće i da bolje posluje, uključujući niz drugih partnera u rad novog rudnika.

Želeći da doprinese razvoju privrede i imajući u vidu da je rudarska proizvodnja u Prijedoru bila noseća privredna aktivnost od koje je grad živio i razvijao se, Đokić je istakao da je Vlada Srpske donijela zaključak da 10 odsto iznosa za koji će biti prodate akcije RŽR "LJubija" bude usmjereno gradu Prijedoru za podsticaj razvoja privrednih aktivnosti.

"To je odgovoran odnos Vlade prema Prijedoru i građanima. Oni će dobiti dodatni iznos novca koji sigurno nikada ne bi imali ako bi ovo preduzeće nastavilo da posluje u ovom obliku. To bi bio izuzetak da jedna lokalna zajednica dobije toliko novca", rekao je Đokić.

On je napomenuo da kupac akcija ne ulazi u taj proces da bi ove hartije od vrijednosti imao u dokumentaciji, nego da bi iskoristio svoje učešće u preduzeću i krenuo u investiranje.

"Rudarska proizvodnja prodajom akcija RŽR `LJubija` ne može biti ugrožena, već može biti ugrožena samo ako postojeći koncesionar koji vrši eksploataciju mineralnih sirovina `Arselor Mital` bude toliko drzak da ide na odmazdu prema Srpskoj zbog toga što dopušta da te akcije budu prodate", kaže Đokić.

Prema njegovim riječima, učinjeno je sve da bi bilo pokazano veliko razumijevanje i prema sadašnjem partneru Vlade - "Arselor Mitalu" i da ta kompanija sada ima sve uslove da kupi akcije.

"Bilo bi možda i najbolje rješenje da to kupe oni i da nastave da razvijaju proizvodnju, što su do sada odbijali. Ako `Arselor Mital` kupi akcije, on neće moći da ih drži kao mrtav kapital, već mora da pokrene proizvodnju u LJubiji. To nam je cilj, a ne da se inatimo i ulazimo u sporove i sukobe sa tom kompanijom", rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, Vlada želi da podstakne ovu kompaniju da pruži doprinos razvoju proizvodnje i da se ne desi da eksploatacijom na ležištu u Omarskoj prestane rudarska proizvodnja jer će taj rudnik biti zatvoren za nekoliko godina.

"Ali, ako ne budu oni kupci, biće neko drugi ko neće ulagati novac da bi imao mrtve akcije kao što su one danas", napomenuo je Đokić.

Komentarišući neuspjele pokušaje privatizacije državnog kapitala u RŽR "LJubija", Đokić je rekao da mu je žao što taj posao nije završen kada je započet.

"Vjerujem da je to bila najbolja moguća ponuda koju smo mogli imati za akcije skoro mrtvog preduzeća. RŽR `LJubija` je 2004. godine utapanjem u `Arselor Mital Prijedor` kao zajedničko preduzeće izgubila smisao i praktično je to preduzeće tada ugašeno. Ono je ostalo samo u evidencijama, ima nešto malo imovine i djelatnosti. Ono se sada bavi proizvodnjom šampinjona ili uslugama koje nemaju veze sa rudarstvom. To preduzeće mora da prođe vlasničku transformaciju koju smo tada započeli", istakao je Đokić.

On je podsjetio da je ranije postojala ponuda vrijedna 92 miliona KM za akcije "mrtvog" preduzeća, da u razvoj rudarske proizvodnje na području LJubije bude investirano 56 miliona KM i da se u roku od tri godine dobije 300 novih radnih mjesta.

"Rudnik u LJubiji ne radi od 1992. godine i imali smo priliku da oživimo proizvodnju za kratko vrijeme. Efekti koje smo mogli da ostvarimo su bili izuzetni, ali nažalost nije bilo razumijevanja za to. I dalje imamo problem sa tim preduzećem i zbog toga se Vlada odlučila da nastavi postupak metodom prodaje akcija putem berze koja je jedina ostala na raspolaganju", kaže Đokić.

On vjeruje da se može dobiti ponuda, ali da ona vjerovatno neće imati raniju vrijednost, te dodao da bi bio veoma srećan kada bi se pojavio neko ko je spreman da toliko plati.

Uprava Investiciono-razvojne banke Republike Srpske donijela je odluku o prodaji 64,99 odsto kapitala u RŽR "LJubija" putem posebne aukcije na Banjalučkoj berzi koja će biti održana 17. decembra 2018. godine.

Nominalna vrijednost paketa akcija koji je ponuđen na prodaju iznosi 33 miliona KM, odnosno jednu marku po akciji. Odlukom o prodaji definisano je da je početna cijena 2,0912 KM po akciji, odnosno da je vrijednost kompletnog paketa 69,02 miliona maraka.

Posljednji pokušaj prodaje državnog kapitala u RŽR "LJubija" propao je 17. maja 2017. godine kada Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku Vlade Srpske o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala metodom neposrednog odabira kupca.

Kompanija "Izrael investment grupa" ranije je za kupovinu 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala RŽR "LJubija" dostavila ponudu vrijednu 92 miliona KM, a "Arselor Mital" je za isti paket akcija nudio 63,3 miliona KM.