Prodaja Ljubije sljedeće godine

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske prolongirala je datum prodaje paketa akcija Rudnika željezne rude (RŽR) Ljubija, tako da će ona umjesto 17. decembra biti održana 30. januara naredne godine.



Rok za podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova, a koji je isticao juče, pomjeren je za 17. januar u 12 časova.

"Rok je pomjeren na zahtjev zainteresovanih strana kako bi uspjeli da se pripreme", kazali su kratko u IRB-u.

Podsjećamo, IRB RS je 5. novembra ponudila na prodaju većinski paket akcija (64,99 odsto) RŽR Ljubija, čime se krenulo u realizaciju odluke koju je Vlada RS donijela u oktobru ove godine. Početna vrijednost državnog kapitala je 69.020.547,43 KM, s tim da pravo učešća nemaju državni organi i preduzeća u kojima je državni kapital veći od 25 odsto ukupnog kapitala.

S obzirom na to da odluka o prodaji državnog kapitala u RŽR Ljubija metodom neposrednog odabira kupca nije prošla u Narodnoj skupštini u maju 2017, Vlada je krajem prošle godine izbacila rudnik sa liste strateških preduzeća, čime je omogućila privatizaciju državnog kapitala u ovom rudniku bez saglasnosti Narodne skupštine RS. Zatim je u oktobru ove godine na sjednici Vlade donesena odluka da se ide u prodaju.

Od dvije najveće kompanije koje se pominju kao glavni kandidati za kupovinu rudnika, a to su "ArcelorMittal Prijedor" i "Israeli Investment Group", juče nismo uspjeli saznati da li je na njihov zahtjev prolongiran datum prodaje.

"Za takve informacije ćete morati kontaktirati naše sjedište u Londonu", kazali su u "ArcelorMittalu", dok se Evgenij Zotov, direktor druge kompanije, nije javljao na telefon.

Radovan Višković, mandatar za sastav nove Vlade RS, pozvao je "ArcelorMittal" da se uključi u kupovinu i na taj način zatvori ovu priču.

"Ako "Mittal" ima iskrene namjere u Prijedoru da rudari i da se bavi tom pričom, ne vidim zašto oni ne bi bili zainteresovani i kupili te dionice i, na kraju krajeva, ostvarili svoja prava. Da sam u ulozi vlasnika i da imam iskrene namjere da poslujem tu gdje treba da poslujem, ja bih se uključio i kupio, i ne vidim ko bi bio pozvaniji da to kupuje nego oni. Nažalost, izgleda da su u BiH i Republici Srpskoj mnogi naučili da im to neko da i da dobiju džaba, a ne da oni to plate", kazao je Višković.

Spomenka Stevanović, sada već bivši poslanik DNS-a, prilikom prodaje RŽR Ljubija u NS RS bila je jedan od najvećih kritičara tog posla. Juče je rekla da je kao tadašnji šef Kluba te stranke imala informacije i instrukcije iz vrha stranke kako da postupa te da je tako i radila.

"Radila sam tako kakve sam dokumente dobila i čvrsto ubijeđena da je istina na našoj strani. Poslije skidanja RŽR Ljubija sa liste strateških preduzeća, ja više o tome nemam šta da kažem jer se ne osjećam odgovornom. To je pitanje za gospodina Pavića (Marko Pavić, lider DNS)", kazala je ona.

Odluka o prodaji nikako nije obradovala radnike, koji su protiv toga da novi vlasnik rudnika bude neko ko se ne bavi ovom djelatnošću.