Prilika za posao i novčane nagrade

Mladi ste? Inovativni i odlučni? Hrabri da se upustite u izazov rješavanja stvarnih poslovnih slučajeva jedne od najboljih domaćih kompanija? Onda je ovo prava prilika za vas.

„Vispak Innovation Challenge“ je prvo takmičenje ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini koje pokreće bosanskohercegovačka kompanija Vispak u saradnji sa Munja Inkubatorom i najvećom info platformom za mlade u BiH - Hocu.ba. Riječ je o takmičenju u rješavanju stvarnih poslovnih slučajeva, a za cilj ima okupiti mlade inovatore od 18 do 25 godina koji mogu ponuditi rješenja za određene izazove iz različitih aspekata djelovanja.

Kompanija Vispak, inicijator takmičenja, ima zadatak da određenim izazovima motiviše mlade te ih uključi u aktivno djelovanje razvoja bh. privrede, shodno ekonomskom, marketinškom, tehnološkom ili nekom drugom segmentu zanimanja.

„ Tim Vispaka za ovo takmičenje odabrao je dva zahtjevna slučaja: Zlatna džezva - prenesi tradiciju i Kikiriki - zabava bez granica. Sve što je potrebno jeste uraditi koncept inovacije ili odgovora na izazov na osnovu smjernica koje su zadane u uputama, a koje možete pronaći na web stranici http://challenge.vispak.ba/, te snimiti kratki video koji prezentuje ideju, postaviti ga na youtube i u konceptu ostaviti link istog. Inovacije iz različitih procesa su bitne za razvoj svakog biznisa, shodno tome navedena dva case study će usmjeriti mlade ljude ka proaktivnom i kreativnom razmišljanju koje će ponuditi odlične rezultate. “ – ističe Zerina Muco, rukovodioc marketinga i prodaje kompanije Vispak.

Ukoliko imate od 18 do 25 godina, te želite praktično iskustvo koje će biti značajna referenca u vašim karijerama, volite izazove i proaktivni ste onda je ovo takmičenje pravi izbor za vas.

Vaš zadatak je da okupite tim od tri osobe, odaberete slučaj i ponudite koncept na izazove u smjeru inovativnog djelovanja. Prijave i slanje rješenja možete vrštiti do 19.10. do 00:00 h.

Nakon toga slijedi finale 26.10 i 27.10 u kompaniji Vispak u Visokom gdje će osam odabranih timova usmeno prezentovati svoje ideje.

Tri najbolja rješenja poslovnih slučajeva kompanija Vispak dd Visoko nagrađuje novčanim nagradama u vrijednosti od :

1.mjesto – 1500 KM

2.mjesto – 1000 KM

3.mjesto – 500 KM

Sve informacije možete dobiti na challenge@vispak.ba ili putem web stranice http://challenge.vispak.ba/