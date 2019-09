Predstavljen program 12. Weekend Media Festivala

Više od 150 predavača i panelista, pet paralelnih dvorana i prvi Weekend Masterclass u Grand Park Hotelu Rovinj u tri dana bogatog festivalskog programa obilježiće 12. izdanje najvećeg komunikacijskog festivala u regiji.



Na Weekend Media Festivalu u Rovinju koji se, od 19. do 22. septembra održava pod pokroviteljstvom Adris grupe, očekuje se preko 5.000 učesnika iz svih zemalja regije.

Festival otvara legendarni vođa Tag Heuera i Hublota Jean-Claude Biver koji će u četvrtak 19. septembra u 11 časova održati Weekend Masterclass predavanje u najprestižnijem hrvatskom hotelu, Grand Park Hotelu Rovinj te otkriti tajne vođenja luksuznih brendova.

Najpoznatiji ljudi muzičke scene Balkana Severina, Tonči Huljić, Stefan Đurić Rasta i Relja Milanković Reksona na panelu Ko to tamo pjeva? – Novi talas muzičkih trendova u regiji raspravljaće o vrtoglavoj popularnosti novih žanrova te uticaju digitalnih platformi na trendove u muzici.

Na panel diskusiji Svi predsjednikovi ljudi, koji će okupiti vodeće novinare i PR-ovce, raspravljaće se o tome kako naši političari komuniciraju.

Prije panela biće proglašen i najbolji politički PR-ovac kojeg su u nezavisnom istraživanju agencije Ipsos odabrali novinari koji prate rad Vlade i institucija.

O političkim komunikacijskim promašajima biće riječi i na panelu Seks, laži i nekretnine, a urednici nekih od najvećih medija raspravljaće zašto pada povjerenje u medije i koje su posljedice za društvo.

Na Weekendu će se raspravljati i o brojnim aktuaelnim temama koje obilježavaju poslovno okruženje u regiji. Kako u uslovima histerije oko toga da svi žele otići raditi u inostranstvo zadržati najbolje radnike i stvoriti okruženje koje privlači najbolje talente jedna je od tema koja izaziva puno pažnje.

Uvod u panel Kako zadržati najbolje kada svi žele otići?, koji će okupiti vodeće HR stručnjake, biće prezentacija istraživanja o najboljim praksama hrvatskih kompanija koji se uspješno odupiru hroničnom nedostatku radnika, a kojeg je ekskluzivno za Weekend provela agencija Hendal.

Od tema na kojima će se diskutovati o stanju na TV tržištu ističe se A Brave New World: How Will The TV World Transform? na kojem će vodeći igrači iznijeti svoja mišljenja kako će se razviti regionalni TV i content ekosustav.

Na Weekendu će biti i riječi o tome zašto globalne TV produkcije sve više biraju regiju za snimanje najpoznatijih serija i filmova te što moramo napraviti da od toga napravimo ozbiljan business?

Niz predavanja i rasprava biće posvećeno digitalnim temama, od kojih izdvajamo panel diskusiju o umjetnoj inteligenciji za koju se pitamo predstavlja li opasnost za život čovjeka na koji smo danas navikli.

Predavanje o tome kako evolucija turizma otvara brojne prilike za stručnjake iz marketinga i komunikacije održaće poznati španski stručnjak Eulogio Bordas.

Direktor programa Weekend Media Festivala Nikola Vrdoljak istakao je da Weekend i ove godine okuplja najrelevantnije stručnjake iz regije koji će raspravljati o događajima koji su obilježili godinu iza nas i trendove koje očekujemo u nadolazećem razdoblju.

"Ove godine dominiraju teme iz TV businessa, proizvodnje contenta, novinarstva, kao i niz aktuelnih poslovnih tema s kojima se u različitim oblicima susreću komunikacijski i business profesionalci u svim zemljama regije. Niz inozemnih stručnjaka s nama će podijeliti znanja i prakse najrazvijenijih zemalja Europe i Amerike", rekao je Vrdoljak.

Govornici koje ne smijete propustiti

Predavače koji stižu u Rovinj predvodi Sara Fischer iz Axiosa koja će ispričati zašto američki predsjednik Trump počinje dan s tvitom gdje proziva njenu medijsku kuću i kako je uspjela da njen newsletter postane svakodnevno štivo medijskih profesionalaca širom svijeta.

Sarah Marshall iz Voguea će objasniti kako se ovaj legendarni magazin uspio transformisati te kako Vogue gradi publiku kroz dubinsko razumijevanje njihovih potreba.

Stiže i Rena Effendi, nagrađivana fotografkinja National Goeographica koja je karijeru izgradila na inspirativnim pričama o životu malih ljudi širom svijeta kroz foto objektiv.

Ranko Rajović će na predavanju Djeca i digitalno doba: Kako igrom razvijati djetetov IQ? powered by Huawei pričaće o odgoju djece u moderno doba, a Pete Radovich, dobitnik 37 Emmyja, podijeliće svoja iskustva rada pod pritiskom te objasniti kako se nosi sa svakodnevnim stresnim situacijama.

Globalne marketinške lidere predvodi Jörg Riommi iz Publicis Grupe i AJ Coyne iz BBDO Australija.

Uz predavanja i panele Weekend učesnike čekaju i brojne radionice među kojima izdvajamo kako dobro fotografirati mobilnim telefonom te kako funkciniše formatirani radio.

"Uz sjajna predavanja i panele, Weekend je poznat kao mjesto najboljih partyja kojima obilježavamo kraj ljeta. Brojne izvođače ove godine predvodi Let3, Diskobajagi, Električni orgazam i Piloti. Uz njih na paralelnim stageovima nastupaće najjače DJ snage Hrvatske i regije", istakao je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Na ovogodišnjem Weekendu s posebnom panel diskusijom i party programom predstavlja se i Rijeka kao prvi hrvatski grad koja iduće godine nosi titulu Evropske prijestolnice kulture.

Irena Kregar Šegota, direktorica partnerstva i komunikacija u projektu Evropske prijestolnice kulture, Rijeka 2020 predstavila je što očekuje učesnike Weekenda.

Brojni noviteti

Weekend lokacija i ove će godine ponuditi brojne novitete: od raznih izložbi, predstavljanja knjiga do posebno osmišljenog Kids cornera i satova yoge na Monte Mulini Beachu.

Već godinama Weekend misli zeleno pa ove godine sve plastične čaše zamjenjuju posebno dizajnirane perive čaše namijenjene višekratnoj upotrebi.

S posebnim nestrpljenjem očekujemo BalCannes reviju najboljih kreativnih radova iz cijele regije, kao i SoMo Borac koji će nagraditi najbolje digitalne radove za što je ove godine zabilježeno rekordnih 130 prijava.