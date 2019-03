Potvrđeno za ATV: Pregovori o letovima za Moskvu

Rukovodstvo banjalučkog aerodroma pregovara sa ruskom kompanijom "Ir Aero", koja je zainteresovana za uvođenje letova na liniji Moskva-Banjaluka.

Potvrdio je to za ATV Zoran Injac, direktor Aerodroma Banjaluka, kao i da je ruska kompanija zainteresovana za prevoz putnika i robe. O cijeni karte i datumu uvođenja linije još ne može da priča, ali jedan od uslova je i da avioni budu bar 70 odsto popunjeni.

"To podrazumijeva i da se ispune neki prethodni uslovi, prije svega dobivanja dozvola za letenje između Ruske Federacije i BiH, ali i podrazumijeva da dobro pripremimo sam let i da on bude popunjen odgovarajućem nivou broja putnika, koji će da se nađu u tom avionu. Ono što ćemo mi sa naše strane učiniti je svakako da ćemo doprinijeti da se to što prije desi", istakao je Zoran Injac, direktor Aerodroma Banjaluka.

Već se rezervišu i karte za novouspostavljeni let za Berlin, koji kreće od 3. aprila, i to dva puta sedmično. Za razliku od prošle godine, ovog ljeta se uvodi i let za Grčku, a u Antaliju će moći da se putuje sa dva čarter leta. Sigurno je, tvrde u banjalučkom aerodromu, da na tim linijama neće stati.

"Mi pokušavamo da dođemo do mogućnosti da se uspostavi let prema Crnog Gori, zavisi naravno od avioprevoznika da li će nam moći izaći u susret. Ono što mogu da najavim za sljedeću godinu je da ćem osigurno imati još više ovih turističkih destinacija i vrlo vjerovatno jedna u afričkim zemljama", istakao je Zoran Injac, direktor Aerodroma Banjaluka.

Nastavlja se i saradnja sa kompanijom Air Srbija za Beograd. Prvi let na evropsku destinaciju sa Mahovljana poletio je 30. oktobra, i to za Stokholm, a potom za Brisel i Memingen sa niskobudžetnom kompanijom "Rajaner".

Banjalučki aerodrom uskoro bi trebalo da opremi i kargo centar, koji će biti najsavremeniji u BiH.

Broj putnika u prva dva mjeseca ove godine veći je za 16.683 u odnosu na isti period prošle godine. Zbog svega se planira proširenje zgrade Aerodroma Banjaluka.