Potpisani ugovori sa četiri komercijalne banke

Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske potpisali su danas u Banjaluci ugovore o garantovanju sa četiri komercijalne banke koje učestvuju u Garantnom programu Srpske za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona.

Riječ je o ugovorima sa Novom bankom, MF bankom, Unikredit bankom i Komercijalnom bankom, sve iz Banjaluke, a potpisanim ugovorima garantuje se plasiranje ukupno 104 miliona KM kredita.

Direktor Garantnog fonda Radivoje Krčmar rekao je novinarima da se u skladu sa ovim ugovorima izdaju garancije Srpske bankama koje su ponudile da plasiraju kredite u cilju oblažavanja posljedica krize u vezi sa virusom.

"U narednih sedam dana obavićemo potpisivanje sličnih ugovora sa ostalim bankama koje su zadovoljile kriterijume našeg fonda. U suštini, do kraja godine ćemo izdati garancije komercijalnim bankama da bi se plasiralo više stotina miliona KM kredita mikro, malim i srednjim preduzećima u Srpskoj koja su pretrpjela štetu zbog uticaja virusa, a sve da bismo djelimično ublažili njihove probleme i obezbijedili nastavak njihovog poslovanja", rekao je Krčmar.

On je izrazio nadu da će krizom pogođeni privrednici na ovaj način riješiti dio svojih problema, te da se okviri kamata za ovu vrstu kredita, najgrublje rečeno, kreću od četiri do 5,5 odsto.

"Naravno, kredit se može ugovoriti sa klijentom i po kamati od dva odsto, a odluka o tome je na bankama", rekao je Krčmar.

On je dodao da se privrednici, nakon izdatih garancija, za kreditna sredstva mogu obratiti komercijalnim bankama s kojima će potpisivati ugovore.

Krčmar je rekao da su limiti kredita za mikropreduzeća do 30.000 KM, za mala preduzeća do 100.000, a srednja do 250.000 KM.

"Naravno, sve je podložno izmjenama, pa i povećanju iznosa", rekao je Krčmar i dodao da se 11 banaka i dvije mikrokreditne organizacije prijavilo da prate Garantni program Srpske, te da će ovakvi ugovori i dalje biti potpisivani.

Pomoćnik ministra finansija Srpske Snježana Rudić je izrazila zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora i pozvala privrednike i poljoprivrednike da se obrate svojim bankama i mikrokreditnim organizacijama u vezi sa ovom novom kreditnom linijom, podržanom garancijama Srpske.

"Banke će u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama vršiti procjene klijenata, afirmisati ovu kreditnu liniju i nadam se da i u ovakvim uslovima možemo naći zajednički interes u korist privrednika, ali i banaka, resornog ministarstva i Vlade Srpske, sve radi stabilnosti i oporavka privrede od ekonomskih posljedica epidemije", rekla je Rudićeva.

Ona je naglasila da je ovdje riječ o svojevrsnoj portfolio garanciji u okviru koje Srpska garantuje iznos od 50 miliona KM, na bazi čega se dalje mogu plasirati krediti u ukupno iznosu od 238 miliona KM.

"To znači da se pojedinačnom nivou, u skladu sa odlukom o Garantnom programu, garantuje do 70 odsto glavnice kredita, a na nivou portfelja svake banke garantuje se do 30 odsto iznosa ukupno plasiranih kredita", rekla je Rudićeva i dodala da su za kredite za likvidnost i manje investicione troškove kvalifikovani svi privrednici, osim kockarnica i sličnih djelatnosti.

Garantni program usvojila je Vlada Srpske početkom jula, a namijenjen je za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u suzbijanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.