Potpisani novi ugovori sa bankama: Garantovan plasman 36 miliona KM kredita

Republika Srpska nije stala sa investicijama i one će biti motor ekonomskog oporavka od posljedica epidemije virusa korona. U uslovima pandemije nije uspjela da izvrši sve svoje planove u obimu u kome je željela, ali investicije se nastavljaju, kaže Milroad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da iako je ekonomska šteta već vidljiva, Republika Srpska je napravila planove koji su ostvaruju putem Kompenzacionog i Garantnog fonda.

"U ovom trenutku, mogu da garantujem da smo obezbjedili sve funkcije republičke da se nesmetano odvijaju do Nove godine. Taj novac za penzije, za plate i sve one projekte koje radimo, postoje. Ono što radimo sad je da planiramo za iduću godinu, ona neće biti nimalo laka. Ona će sigurno pokazati negativne efekte ove krize, ali vjerujem da će kroz razne scenarije koje tamo pokušavamo da spoznamo - uzeti jedan koji će biti realan i pokuašti da obezbijedimo kretanje koje neće značiti pad. Vjerujemo da će naš društeveni proizvod biti zadržana na vrijednosti oko nule, što bi trebalo da bude uspjeh imajući u vidu da su druge ekonomije već na minus 10", kaže Milorad Dodik.

Još četiri banke i dvije mikrokreditne orgnaizacije pridružile su se grupaciji banaka koje su spremne da učestvuju u Garantnom programu Srpske za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona. Sberbanka, NLB banka i Adiko banka, Rajfajzen banka potpisale su ugovor sa Garantnim fondom Republike Srpske, a kroz kredite plasiraće ukupno 36 miliona maraka kredita.

"U skladu sa zaključenim ugovorom, pojedinačno najveći izvor je 300.000, prema srednjim preduzećima, a ukupan iznos koji smo mi zaključili danas je 10 miliona maraka okvira, s tim da se ovaj iznos može mijenjati i on će se analizirati tokom ovog perioda i ako bude potrebe povećati ili smanjiti", kaže Dragan Injac, član uprave NLB Banke.

"Zadovoljstvo je da smo potpisali ovaj ugovor. s potpsimo tog ugovora želimo dokazati da smo partneri privrede i želimo na taj način i uz podrršku Vlade Republik Srpske možemo pomoći privredi da nekako prođe ovaj val pandemije korona virusa. Mi ćemo dati sve s naše strane da podržimo privredu. Mi smo potpisali za pet miliona maraka, maksimu je 150.000 maraka po klijentu", kaže Boštjan Pečenko, Adiko banka Banjaluka.

Plan je da komercijalne banke u Srpskoj kroz četiri godine plasiraju 238 miliona maraka kredita za privrednike.



Na osnovu do sada potpisanih ugovora sa bankama i mikrokreditnim organizacijama, biće garantovano plasiranje ukupno oko 160 miliona maraka kredita mikro, malim i srednjim preduzećima s ciljem ublažavanja posljedica krize izazvane virusom.

"70 odsto će biti iznos garancije, to je neopozivo to plaća RS. Garanti fond obavlja taj posao operativno i tehnički, u ime i za račun Republike Srpske. Tako da je to jedan kvalitetan instrument obezbjeđenja i to će ohrariti banke da, pošto ulažu svoja sredstva da napravimo uspješan taj projekt koji će trajati četiri godine. Grejs period je od tri mjeseca do godinu dana koji će biti u uslovima ugovora", kaže Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda Republike Srpske.

Nema novih zahtjeva za moratorijumima na otplatu kredita, koje su građanima i privrednicima banke odborile sa početkom pandemije korona virusa, kažu bankari.

"Mi smo sad u završnoj fazi definisanja konačnog roka otplate nakon onog prvog moratorijuma privremenog. Sa klijentima smo bili u obavezi u narednom periodu potpsiati konačne rokove otpalte. Tako da što se naše banke tiče, mi smo na samom kraju definisanja sa svim klijentima o načinu modaliteta kako to pravila agencije nalažu", kaže Injac.

Na bankama je odgovornost da kredite daju onima koji su sposobni da svojim radom, proizvodnjom i tržišnim potencijalom poprave svoju ekonomsku situaciju.

Garantni program usvojila je Vlada Srpske početkom jula, a namijenjen je za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u suzbijanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.