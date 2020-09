Potpisan sporazum o izgradnji zajedničkog prelaza Bratunac

Srbiju i BiH od danas spajaju i sporazumi o izgradnji zajedničkog graničnog prelaza Bratunac, te o održavanju i rekonstrukciji drumskih međudržavnih mostova. Na njih su parafe stavili ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Vojin Mitrović i ministara građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.

Mitrović tvrdi da je potpisivanje ovih sporazuma veoma važan trenutak za dvije zemlje, te da će zajednički prelaz znatno ubrzati transport robe i putnika, na zadovoljstvo svih. Potpisivanjem sporazuma o održavanju mostova definisano je održavanje 11 mostova između BiH i Srbije.

“Republika Srbija je prihvatila ovim sporazumom održavanje šest mostova na rijeci Drini, dok je BiH prihvatila održavanje pet mostova, dva na rijeci Savi i tri na rijeci Uvac. Što se tiče investicionog održavanja ovih mostova u narednom periodu. Savjet ministara je donio odluku i obezbijedio sredstva za održavanje ovih mostova”, kaže Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

Da je sve veći broj zajedničkih projekata dobra vijest kako za građane Srbije i BiH, tako i za cijeli region, jer su infrastruktura i povezivanje uslov bržeg razvoja, poruka je ministara građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije. Zorana Mihajlović kaže da će novi most preko Drine između Ljubovije i Bratunca značiti građanima i privredi, te da je zato važno da zajednički granični prelaz što prije bude u funkciji.

“Ovaj most jeste završen 2017. godine, ali da bi zaista bio u funkciji, i da bi zaista ljudi mogli da ga koriste i da bi mogli da stavimo u funkciju vrlo brzo jednu bescarinsku zonu, onda upravo ovi sada radovi jesu najvažniji, a to je da se završe do marta i da imamo granični prelaz I kategorije i da mogu ljudi i roba nesmetano da prelaze ovaj granični prelaz, da omogućimo da se narodi povezuju, zato što je regionalno povezivanje najvažniji način i uslov razvoja bilo koje države, pa i naših država”, kaže Zorana MIhajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.

Mihajlovićeva kaže i da je važno da se region povezuje kako auto-putevima, tako i željeznicom, jer će to značiti brži razvoj, nove investicije i bolji život građana.