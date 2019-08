Postignut dogovor sa privrednicima o višoj cijeni struje

Cijena struje za 28 najvećih industrijskih potrošača od 1. septembra biće povećana sa 31,5 na 35 evra po megavat-času. To su danas dogovorili privrednici Srpske sa Elektroprivredom Republike Srpske i premijerom Radovanom Viškovićem. Premijer je zadovoljan što se našlo kompromisno rješenje i što će privrednici u Srpskoj i dalje plaćati najjeftiniju struju u regionu.

"To su ljudi ovdje prihvatili i to će biti garantovana cijena za te provredne subjekte narednih 16 mjeseci. Želim da kažem zbog javnosti i naših građana, da će najnižu cijenu i dalje imati naši građani, ona ostaje nepromijenjena, kao što je bila i do sada. A sledeći u tom rangu sa povećanjem cijena su naši privrednici, što znači da je našim privrednicima i dalje konkurenta cijena električne energije," rekao je Višković.



Kompromis oko povećanja cijena je postignut, ali ugovori danas nisu potpisani. Razlog za to su određeni propusti u odredbama ugovora koje je, kako premijer kaže, napravila Elektroprivreda Republike Srpske. U ispravljanje spornih tačaka će se krenuti već sutra ujutro, kaže predsjednik Privredne komore.

"Ono što je najvažnije u svemu jeste da je i jedna i druga strana pokazala razumijevanje za složenost ovog pitanja i naša očekivanja su da će biti ispoštovano ono što je rečeno, da neće biti novih povećanja u narednih 16 mjeseci," kaže Borko đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Mladen Jelača, direktor kompanije "Arselor Mital" iz Prijedora, kaže da privrednicima nije nimalo prijatno to što već drugi put u godini poskupljuje cijena električne energije. Međutim, ohrabrujuće je, kaže on, što je premijer pristao na kompromis i na izmjenu detalja ugovora koji su bili nedorečeni.

"Očito da je ugovor koji smo dobili pun raznih nejasnoća, pored cijena koje su zaista bile tema, koje će biti očito korigovane, ali ima i mnogo stvari koje nismo mogli da shvatimo i prihvatimo. Već smo tražili razjašnjenje i nadam se da ćemo narednih dana sjesti i pokušati da to iščistimo," Jelača.

Osim 28 velikih potrošača industrijske struje, povećanje cijena će zakačiti još oko 200 privrednih subjekata, koji će struju plaćati po nešto nižim cijenama. Iz Elektroprivrede Republike Srpske kažu da neće povećati cijenu građanima, domovima zdravlja, bolnicama i vodovodima.