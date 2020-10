Poslovni forum menadžera "Bijeljina 2020": Liderstvo u doba krize otkriva prilike i jača potencijale

Kriza je uvijek prilika za prilagodljive, inovativne i promjenama orijentisane biznise ali i druge organizacije, pa i institucije da ojačaju i pronađu nove načine pametnog poslovanja ali i saradnje sa zajednicom, na korist svih – ključna je poruka 6. Poslovnog foruma menadžera Bijeljina 2020.



Događaj posvećen liderstvu u doba krize, pod sloganom ReThink & ReStart je tokom jučerašnjeg dana, uz poštovanje svih epidemioloških mjera, i fizičko prisustvo manje od 50 ljudi, ali sa više od 10.000 dosegnutih pregleda prenosa koji je emitovan tokom oba dana, održan u Bijeljini. Generalni pokrovitelj je Grad Bijeljina, pokrovitelj Vlada Republike Srpske a partner Područna privredna komora Banja Luka.

"Zadatak biznisa je da se razvija, bez obzira na kompleksnost, specifičnosti i izazove trenutka u kojem se nalaze. Biznisi se razvijaju i nastaviće da se razvijaju i odgovornost lidera je da to učine na najoptimalniji način. Naše kompanije su naučile da posluju i improvizovanim uslovima, naučile su da se prilagođavaju, naši ljudi znaju da rade pod pritiskom i to je nešto što će se pokazati kao ključno i od izuzetnog značaja u prevazilaženju i ove krize. To što učimo i razmjenjujemo znanja jedni sa drugima o biznisu u Bijeljini baš u ovom trenutku govori o tome da, ne samo da smo spremni za ovaj izazov, već da vrijeme koje dolazi predstavlja znatno bolju priliku za rast i razvoj", poručila je Dragana Đermanović poslovna savjetnica i nagrađivana preduzetnica čiji je govor "Biznis u 5 lekcija" otvorio Forum.

Grad Bijeljina je treći put domaćin događaja, a ove godine, umjesto novih (mega)trendova iz oblasti savremenog poslovanja, organizatori su odlučili predavanja i panel diskuje posvetiti osnovnim lekcijama biznisa, restrukturisanju organizacija za i zbog "nove normalnosti", izazovima za privredu u doba korone, porodičnim firmama te perspektivama razvoja dualnog obrazovanja i studija kratkih ciklusa.

"Poslovni forum menadžera Bijeljina 2020. koji je već postao tradicija pruža pravu sliku o prilikama u gradu Bijeljini. Posebno je značajno što je Poslovni forum organizovan danas, u ovakvoj situaciji, kada smo svi fokusirani na to kako da sačuvamo zdravlje, jer pokazujemo da je bitno i to kako da sačuvamo privredu i preduzeća", rekao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

"Današnji lideri se suočavaju sa svijetom u kojem se društvo i tehnologija mijenjaju brže nego sposobnost većine organizacija da se prilagode", rekao je Vladimir Vulić, menadžment konsultant, suosnivač jedne od najznačajnijih organizacija u regionu Digitalizuj.Me koja promoviše i pokreće digitalnu transformaciju, čijim je predavanjem nastavljen Poslovni forum menadžera Bijeljina 2020.

Vulić je učesnike i gledaoce proveo kroz svoje predavanje "Restrukturiranje organizacije za novu normalnost", navodeći konkretne i poučne primjere, objašnjavajući kako izgleda prelazak sa jučerašnje na današnju logiku, kako bi trebalo da bude strukturirana organizacija za "novu normalnost" i koji je to model menadžmenta koji nam je potreban za uspjeh u budućnosti.

Drugi dio prvog dana Poslovnog foruma menadžera Bijeljina 2020. obilježila je panel diskusija Izazovi za privredu u doba korone, uz učešće Miće Mićića, gradonačelnika Grada Bijeljina, Staše Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH i Gorana Račića, predsjednika Područne privredne komore Banjaluka.

"Poslovni forum menadžera Bijeljina 2020. je događaj od izuzetne važnosti u ovom trenutku. Centar za edukaciju Pro Educa ovim projektom kontinuirano radi na edukaciji menadžerskog kadra, već šest godina zaredom. Ove godine, osim što je nastavio sa svojom misijom obrazovanja, razmjene znanja i iskustava i uvezivanja menadžera i lidera iz države ali i regiona, Forum je pokazao da su kontinuitet edukacije i upravljanje promjenama važniji nego ikad, ali je i pokazao da je i u vrijeme pandemije moguće organizovati događaj uživo uz poštovanje svim epidemioloških mjera i preporuka. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti i na sedmom Poslovnom forumu menadžera, u nekim ljepšim okolnostima", rekao je Dragan Močević, autor projekata Centra za edukaciju PRO EDUCA i programski direktor Foruma.

Drugi dan Poslovnog foruma menadžera Bijeljina 2020. počeo je predavanjem o generatorima novog zapošljavanja i stubovima ekonomije domaće privrede – porodičnim firmama. Sa akcentom na potencijale bijeljinskog kraja, autor projekta Porodične firme Dragan Močević govorio je o najvećim izazovima ali i rješenjima i mogućnostima za njihovo prevazilaženje. Poslovni forum menadžera Bijeljina 2020. završen je panel diskusijom o razvoju dualnog obrazovanja i studija kratkih ciklusa.

