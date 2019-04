Poslodavci koji nisu podnosili godišnje prijave imaće rok od 90 dana da to urade ili će biti tuženi

Poslodavci u Srpskoj koji nisu podnosili godišnje prijave Poreskoj upravi RS za visinu plata svojih radnika i time napravili "rupe" u njihovom stažu, imaće rok od 90 dana da podnesu prijave ili će biti tuženi, najavljuju iz Fonda PIO.

Prema evidencijama ovog fonda, u Srpskoj je trenutno 324.000 radnika koji imaju "prazninu" u radnom stažu. Prema zakonu, svaki poslodavac ima obavezu da do 31. marta preda M4 ili po novom 1002 obrazac, odnosno visinu ličnih primanja na godišnjem nivou za svakog radnika u prethodnoj godini.

"U čak 198.000 slučajeva poslodavci to nisu učinili. I šta se dešava. Da neko ko sad ispunjava uslove za penziju, poslodavac mu zaključi radni odnos, on dođu u najbližu poslovnicu Fonda PIO, podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju i onda mi pokretanjem zahtjeva, odnosno pokretanjem upravnog spora dolazimo do sazananja i podataka da recimo period od 1998. do 2008.godine preduzeće, odnosno poslodavac kod koga je taj osiguranik radio nije podnio M4 prijave", kaže Mladen Milić, direktor Fonda PIO.

Ima primjera, kaže Milić, da su poslodavci uredno izmirili ukupne obaveze za sve radnike unutar jednog preduzeća, ali nema pojedinačnih prijava za svakog radnika. Na sajtu Fonda PIO uskoro će biti objavljeni spiskovi takvih poslodavaca, po filijalama. U fondu kažu da već nekoliko godina vode borbu sa nesavjesnim poslodavcima, ali da više nemaju izbora, nego da ih, ako ne ispune obavezu tuže.

"Za svakog onog koji ne bude odzvao se i ne bude sarađivao sa nama, dakle mi kao servis osiguranika i korisnika nudimo obilatu saradnju njima, da ćemo mi biti prinuđeni da primjenimo jednu odredbu zakona da podnesemo prijavu nadležnim sudskim organima protiv poslodavca, odnosno upaltioca doprinosa", kaže Milić.

Podržavamo da se u evidencijama zavede red, poručuju iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Taj posao neće biti ni jednostavan ni brz, kako bi se došlo do konacnog rješenja koje je u interesu radnika, kažu poslodavci.

"Imate dio poslodavaca koji je loše vodio knjigovodstvo. S druge strane, bilo je problema u softveru u Poreskoj upravi pa su onda tu nastale neke grešeke koje sad treba ispravljati. Treba razlikovati, nepodnošenje prijava i grešeke u prijavama. Mislim da je većina do grešaka u prijavama, da su navođeni pogrešni gradovi, prebivališta radnika, tako da se evidencija Poreske uprave i poslodavaca ne slažu", kaže Saša Trivić, iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Do koga je, radnicima koji imaju uslove za penziju, nije važno. Žele samo da ostvare prava koja su im zakonima zagarantovana.