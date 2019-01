Poskupile cigarete u BiH

Prvi dan 2019. godine donio je poskupljenja cigareta, i to od 20 do 40 feninga po kutiji, u zavisnosti od vrste i proizvođača. Poskupljenje je, objašnjavaju u Upravi za indirektno oporezivanje, redovno, a svi koji se bave prometom do 7.januara moraju da popišu zalihe, a kasnije i da obračunaju razliku akcize koju će uplatiti na jedinstveni račun Uprave.

Veće cijene, odnosno porast akcize, rezultat su usklađivanja akcizne politike BiH sa zakonodavstvom Evropske unije. "Cijeli proces smo započeli 2009. godine, otkad je na snazi ovaj zadnji Zakon o akcizama, i praktično je, u skladu sa zakonom, UO UIO svake godine donosio odluku o posebnoj, odnosno specifičnoj i minimalnoj akcizi na cigarete i duvan za pušenje, na način da je specifičnu akcizu povećavao za 0,15 KM po paklici cigareta", kaže Ratko Kovačević, UIO BiH. U proteklih devet godina, akciza je sa 30 feninga skočila na marku i 65 po kutiji, a samim tim raslo je i crno tržište. Zato je Upravni odbor Uprave pripremio izmjene Zakona o akcizama koji predviđa trogodišnji moratorijum na rast akciza. Time bi se, praktično, privremeno stopiralo usklađivanje sa evropskim propisima. Ispostavilo se da je, zbog rasta akciza došlo i do urušavanja tržišta cigareta i pada prihoda od PDV-a. Prijedlog izmjena usvojio je i Savjet ministara, i poslao ih u bh Parlament. "Кontinuirani rast akciznog opterećenja je doveo do eksplozije naplaćenih prihoda od akciza, ali i do brzog rasta maloprodajnih cijena, koji je očekivano destimulisao regularnu potrošnju cigareta i ojačao crno tržište, a istovremeno nije smanjen broj pušača", navodi se u prijedlogu izmjena SM. Predloženim izmjenama, akciza u naredne tri godine bila bi utvrđena na marku i po po kutiji, odnosno na 75 maraka na hiljadu komada. U 2018. godini očekivano povećanje prihoda bilo je 37,3 miliona maraka, u tekućoj se očekuje oko dva miliona maraka više, dok je očekivan porast prihoda u 2020. godini očekuje povećanje prihoda od 41,6 miliona maraka.