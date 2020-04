Kompanija "Boksit" iz Milića, zajedno sa svojim sestrinskim firmama, Republici Srpskoj duguje milion i 111 hiljada i 250 maraka (1.111.250 KM), a ne kako tvrdi prvi čovjek Boksita, 40 hiljada na osnovu poreza, i 280 hiljada po osnovu doprinosa.

Da cifre kojima barata Rajko Dukić, a koje je pomenuo u samo dvije rečenice, od četiri stranice dopisa koje je uputio ATV-u nisu tačne, potvrdili su i u Poreskoj upravi Republike Srpske. Kad smo kod brojki, Rajko Dukić priznaje da ima neizmirenih obaveza, samo što su njegove cifre, manje od onih zvaničnih iz Poreske uprave.

"Nije tačan navod da Kompanija duguje više od pola miliona poreskih obaveza. Tačno je da imamo prispjelih i neizmirenih 40.000 po osnovu poreza i 280.000 po osnovu doprinosa", naveo je Dukić.

Iako Dukić ima svoju verziju priče o dugovanjima, ne treba zaboraviti da je, kao i ostali privrednici u Srpskoj, zbog pandemije, dobio odgodu plaćanja. Tako je dio milionskog duga, u skladu sa Vladinim mjerama, prolongiran.

"Dug od 588 hiljada maraka prolongiran je rok plaćanja sa 31. marta na 30. juni uz mogućnost plaćanja u ratama do kraja godine, a što je u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanjem ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemije virusa korona, čime je Vlada htjela da izađe u susret poslovnoj zajednici, a preostali iznos duga od 522 hiljade maraka je dug koji je dospio 31. marta i on do danas nije izmiren", kaže Goran Maričić, direktor Poreske uprave Srpske.

Bez obzira na zvanične informacije iz Poreske uprave Republike Srpske, Rajko Dukić vjeruje samo u ono što on govori, radi ili misli. Pa tako, biznismen iz Milića, na sebi svojstven način, uz prilično nakićen tekst o opusu svog stvaralaštva, zatražio je da objavimo njegov, kako ga je nazvao, naručeni tekst. Nije se ustručavao da napiše da, mu usposatvimo i fakturu, očigledno naviknut samo na jezik novca.