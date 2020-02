Poreska uprava i Inspektorat Srpske kreću u lov na neprijavljene radnike.

Fokus zajedničkih kontrola biće na otkrivanju i sankcionisanju neregistrovane djelatnosti, ali i poslodavaca koji nisu prijavili svoje radnike.

Prvi čovjek Poreske uprave poručuje, da cilj ovih kontrola nije kažnjavanje već suzbijanje sive ekonomije.

"Sankcije za neprijavljene radnike su definisane zakonom od 10.000–30.000 za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu je od 3.000 do 9.000 kao i za preduzetnike takodđe od tri do devet hiljada je predviđena zakonska kazna uz mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od najmanje 15 dana do otklanjanja nepravilnosti", kaže Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

Ukoliko se kazna plati u roku od 48 sati zabrana obavljanja djelatnosti neće se izreći. Iz Inspektorata poručuju da će u ovim kontrolama pomoći i novi Zakon o inspekcijama kojim su između ostalog pojednostavljeni postupci kontrole, proširena ovlaštenja inspektora, a akcenat je stavljen na preventivno djelovanje.

"Nama je Poreska uprava omogućila pristup njihovima bazama podataka u jednom ograničenom obimu, a u smislu da naši inspektori prilikom pripreme za odlazak u kontrolu prethodno provjere koji su to radnici prijavljeni kod tog poslodavca, kakva je bila njihova fluktoacija kretanje, prijavljivanje, odjavljivanje, tako da oni pripremljeni dođu u kontrolu i vrlo jednostavno mogu da iskontrolišu koji je to broj prijavljenih radnika, ali isto tako jednostavno mogu utvrditi da one koje zateknu ukoliko nisu prijavljeni su zapravo radnici na crno", rekla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata RS.

Podršku u zajedničkim kontrolama daje i Vlada Srpske. Kada prihodi rastu, tada možemo da razgovaramo o rasterećenju koje privreda od nas traži, jasan je premijer. Pohvalio je izvještaj Poreske Uprave u kojem se vidi znatno veći iznos prihoda nego prethodne godine.

"Naša je najava i naša želja je borba sa sivom zonom i sivom ekonomija i želimo da to nastavimo. Imaćemo evo već 18. ovog mjeseca Zakon u Inspektoratu u prijedlogu koji će se naći u Narodnoj Skupštini pred poslanicima. Izglasavanjem i tog Zakona mi idemo u pravcu koji smo najavili, a to je što veći obuhvat i što bolje plaćanje obaveza prema državi", rekao j Radovan Višković, premijer RS.

Inspektori ovih institucija su u prošloj godini izvršili 221 kontrolu gdje je utvrđeno 134 nepravilnosti, a kod 29 poslodavaca pronađeno je 29 neprijavljenih radnika. 59 poreskih obveznika nije izdavalo fiskalne račune, dok njih 46 nije prijavilo djelatnost. Zbog toga je izdato 130 prekršajnih naloga u iznosu od 202 300 KM.