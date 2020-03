Poljoprivrednici već na njivama: Pripreme za proljetnu sjetvu u toku

Trenutna epidemiološka situacija, koja je zahvatila Republiku Srpsku i prouzrokovala paralizu brojnih privrednih grana za sada nije negativno uticala na stanje u poljoprivredi, te se radovi na pripremi proljetne sjetve sprovode neometano, poručuju iz Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

Prve radove, koje obuhvataju pripremu zemljišta i prve sjetve kultura kao što su krmno bilje i djeteline poljoprivrednici su zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima uspjeli da završe, dok se isto očekuje i za radove koji tek predstoje.

“Poljoprivednici su na njivama i za sada nema značajnijih poremećaja u poljoprivredi. Još uvijek je rano za onaj glavni dio sjetve, a tu se prije svega misli na kukuruz, soju ili suncokret, jer se početak tih radova očekuje tek početkom aprila. Za sada pratimo hodrometeorološke uslove I temperature, jer će oni biti presudni za početak sjetve i možemo reći da poljoprivredni radovi za sada teku predviđenim tokom”, rekao nam je Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

Prema izvještajima poljoprivrednih apoteka i distributera, sjemena za proljetnu sjetvu za sada ima u dovoljnim količinama, te se i u narednom period ne očekuje njihova nestašica, a jedini veći problem koji se u poljoprivedi može pojaviti u stanju vanredne situacije prouzrokovane pojavom virusa korona odnosi se na radove u polju koji okupljaju veći broj zemljoradnika.

“Trenutno su najugroženiji ratari, jer se sada dosta radova obavlja ljudskim angažovanjem, a to podrazumjeva veći broj ljudi na jednom mjestu, ali uz pridržavanje mjera prevencije i zaštite ti radovi će se obavljati nesmetano. Mi ne možemo ništa da prepuštamo slučaju i moramo da nastavimo sa predviđenim radovima, ali u skladu sa preporukama Vlade RS i mjerama koje su obavezne u ovakvim trenucima. Prema informacijama sa kojima raspolažemo trenutno u Savezu, na tržištu poljoprivrednih proizvoda nema nekakvih bitnijih poremećaja, kako u smislu prodaje tako i u smislu nabavke repromaterijala za predstojeću sjetvu”, dodaje Marinković.

Iako za sada neometan transport između Srbije i Srpske obezbjeđuje dovoljnu količinu sjemena, kao i hemijskih sredstava i mineralnih đuriva Marinković ističe da bojazan u određenoj mjeri ipak postoji, jer je neminovno da će se posljedice krize osjetiti u sektoru poljoprivrede.

“O posljedicama ove krize ćemo pričati kroz mjesec, dva i sigurno je da će se one osjetiti i u narednoj godini, jer je čitav privredni sistem u blokadi, a mi znamo da pojedine grane industrije i privrede ne mogu ni jedan dan da ne rade, niti da rade sa ovako smanjenim kapacitetima. Jasno je da će ova kriza proizrokovati određene poremećaje, a ja bih to nazvao početkom recesije, ali s obzirom da nisam stručnjak za tu oblast ne bih se upuštao u ozbiljnije rasprave. Istina je da će i na poljoprivredu ostaviti posljedice. Kakve i u kojem obimu ćemo vidjeti tek kada ova kriza prođe i kada počnemo da svodimo račune”, zaključuje Marinković

Da se trenutna kriza još uvijek nije odrazila na poljoprivrdu i da radovi na njivama uveliko teku potvrdili su nam i u laktaškom Udruženju poljoprivrednika.

“Trenutno stanje i kriza koja se javila sa pojavom virusa korona na poljoprivredu još uvijek nije uticala. Mi proizvođači se držimo uputstva i procedura Vlade Republike Srpske i za sada pripreme normalno traju. Eventualnog odlaganja sjetve nema, jer je stanje jos pod kontrolom. Za sjetvu određenih biljaka je još uvijek rano, ali mogu reći da poljoprivrednici svoje poslove obavljaju punom parom i osnovna obrada pred početak sjetve je u punom jeku”, poručuje Dragiša Stanivuković, predsjednik Udruženja poljopivrednika opštine Laktaši.

On dadaje da u opštini iz koje dolazi, a u kojoj zbog povoljnih geografskih uslova ima veliki broj poljoprivrednika za sada nema većih problema oko nabavke materijala, ali da će kriza ukoliko potraje dovesti do ozbiljnijih posljedica.

“Prognoze su još uvijek neizvjesne, sjemenske kuće nabavljaju sjemena I distribuišu ih poljoprivrednim apotekama i za sada je stanje na tom polju uredno, jer su sačuvane velike količine zaliha. U zavisnosti od situacije, na koju mi kao poljoprivredni proizvođači nažalost ne možemo uticati i ukoliko dođe do veće izolacije zbog virusa COVID-19, veći problemi za nas proizvođače se mogu javiti, jer će u tom slučaju doći do manjka repromaterijala. Posljedice su nepredvidive, a za ocekivati je da ce biti velikih posledica, od sjetve, pa do posljedica prouzrokovanih vremenskim neprilikaa koje su nas snašle, jer ove zime nismo imali snježnih padavina, zemlje su suve, a nedostatak vode može biti jos jedan od mnogih problema za poljopivrednike”, zaključuje Stanivuković.

