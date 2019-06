Počela obuka za 100 nezaposlenih mladih

Ugovori sa 100 kandidata koji će proći obuku u sklopu programa "IT prekvalifikacija" čiji je cilj zapošljavanje visokoobrazovanih mladih u kompanijama iz sektora informacionih tehnologija (IT) potpisani su danas u Banjaluci i oni će odmah početi sa teroretskim dijelom obuke.



Zajednička teoretska obuka trajaće dvije sedmice, a proći će je 100 najboljih od 211 kandidata, koliko ih se prijavilo na javni poziv, koji su prethodno položili test.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i digitalizaciju Srđan Rajčević rekao je da danas faktički počinje program "IT prekvalifikacija" i obuka 100 kandidata koje su među velikim brojem prijavljenih izdvojili kao one koji bi mogli da uspješno okončaju šestomjesečnu obuku.

"Obuka je veoma intenzivna i sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Nadam se da ćemo poslije okončanja obuke dobiti zadovoljavajući stepen realizacije i da će što veći broj kandidata koji je prođu uspjeti da se zaposli kod poslodavaca, odnosno kod partnerskih IT kompanija koje učestvuju u ovom projektu", izjavio je Rajčević novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, cilj programa koji će prvi put biti realizovan u Srpskoj da pokušaju da od lica koja su prijavljena u evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa suficitarnim zanimanjima dođu do onih koji mogu da se prekvalifikuju kako bi poslije okončanja obuke mogli da pronađu zaposlenje u IT sektoru.

"Nastojaćemo da narednih godina povećamo kvotu i da sljedeće godine imamo 200 do 300 kandiata, a godinu poslije 500 kandidata, ali to će zavisiti od toga kakav bude stepen uspješnosti zapošljavanja ljudi koji će proći šestomjesečnu obuku", naglasio je Rajčević.

On je dodao da su brojni efekti ovog programa.

"Rasteretićemo Zavod za zapošljavanje i zaposliti ljude, država će imati korist kroz ubiranje poreza, dok će poslodavci dobiti kvalifikovanu radnu snagu. NJima je potreban visokoobrazovani kadar koji je sposoban da preuzmu poslove sutrašnjice. Ovakvim programima krećemo ka ekonomiji znanja i digitalnoj ekonomiji, odnosno ekonomiji budućnosti", kaže Rajčević.

Zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordana Latinović rekla je da analize stanja nezaposlenosti mladih na tržištu rada Srpske, a pogotovo sa visokom stručnom spremom, te potražnje za kadrom u IT sektoru pokazuju da postoji evidentan nedostatak stručnjaka u toj oblasti.

"Zbog toga podržavamo ovaj program. Javni poziv je bio objavljen na portalu Zavoda za zapošljavanje i svi mladi sa visokom stručnom spremom koji predstavljaju aktivnu ponudu radne snage mogli su da apliciraju. Vjerujemo da ćemo kroz ovu obuku dobiti stručnjake koji će zadovoljiti potrebe tržišta rada i da će mladi naći zaposlenje i ostati u Srpskoj. To će imati pozitivan uticaj na privredni razvoj, smanjenje stope nezaposlenosti mladih i na razvoj IT sektora", istakla je Latinovićeva.

Direktor Inovacionog centra Banjaluka Drago Gverić rekao je da se na javni poziv za projekat "IT prekvalifikacije" priojavilo 211 kandidata koji su ispunjavali sve uslove, te da su potom prošli testiranje koje se odnosilo na osnovne IT vještine kao što su poznavanje engleskog jezika i sposobnost za zajednički rad i prisustvo obuci.

Prema njegovim riječima, program se sastoji od tri osnovne komponente - 240 radnih časova teoretske obuke u IT salama, 12 časova obuke iz mekih vještina koje podrazumijevaju timski rad, te 160 časova rada sa mentorom i profesorima, kao i rješavanje konkretnih zadataka koje delegira privreda.

"U projektu učestvuje 25 kompanija iz IT sektora iz banjalučke regije u kojima će učesnici prekvcalifikacije moći da rade mjesec dana i da steknu dodatne vještine. Uradili smo analizu o potrebama za radnom snagom u IT kompanijama i došli do zaključka da u svakoj nedostaje u prosjeku 3,5 radnika", naglasio je Gverić.

On je dodao da je analiza pokazala da u profilima kandidata koji su se prijavili za prekvalifikaciju dominiraju društvene nauke iz oblasti ekonomije, prava i sociologije.

Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i digitalizaciju i Vlada Srpske učestvuju u finansiranju programa "IT prekvalifikacija" sa 300.000 KM, a Zavod za zapošljavanje sa 200.000 KM.