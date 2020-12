Počela gradnja prvog vjetroparka u Republici Srpskoj

Počela je gradnja prvog vjetroparka u Republici Srpskoj. Prevoj Grebak u blizini Nevesinja idealna je lokacija da se vjetrenjače zavrte i proizvedu struju.



Na ovom području gradi se najveći vjetropark u BiH, za dvije godine trebao bi da proizvede i prve kilovate električne energije. Ukupna vrijednost projekta je 130 miliona maraka.



Sve će finasirati njemački investitor. U parku će biti 10 turbina nove generacije, instalisana snaga je 66 megavata, a godišnja proizvodnja će biti 180 gigavat sati.

"Turbine su najsavremenije, njihova visina je 102 metra, ukupna težina je oko 300 tona čelika. Elise su u rasponu od 155 metara odnosno 75 metara. Najveći je problem transport tih elisa", rekao je Miralem Čampara, izvršni direktor projekta Vjetroelektrane Grebak.



Samo jedna vjetrenjača sa Grebaka moći će da proizvede struju za cijelo Nevesinje. Mašine su na terenu a do parka se mora napraviti oko 9 kilometara pristupnih saobraćajnica. Po Grebaku se danas prošetao i ministar Petar Đokić, kaže ovo je veliki projekat i dodaje da će se elipse okretati na još nekim mjestima u Hercegovini.



"Mi smo u ozbiljnim planovima da nastavimo dalje graditi vjeroparkove u Srpskoj. Prvi takav koji je realno moguće graditi i stvorili smo uslove da se radi to je vjetropark Hrgud na području Berkovića. A nedaleko je i lokacija Trusina na kojoj će se sigurno graditi sljedeći vjetropark", istakao je Petar Đokić, ministar energetike Republike Srpske.



Istorijski je ovo projekat, kažu svi. Značiće svima, a ponajviše maloj hercegovačkoj opštini.



"Opština Nevesinje će od 66 megavata vjetroelektrane Grebak na godišnjoj bazi imati blizu milion maraka tako da je to više nego značajno. Značajno je i što se otvaraju nove mogućnosti na samom prevoju Grebak", naglasio je Milenko Avdalović, načelnik Nevesinja.



Zamišljeno je da se pored vjetroparka ovdje pravi i ski centar, kaže načelnik. Izgradnja najvećeg vjetroparka u BiH planirano je da traje dvije godine za to vrijeme biće potreban i veliki broj radnika.