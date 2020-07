Plate kao „mamac“: Ko najbolje plaća IT stručnjake u Srpskoj?

Iz iste su branše i na istom su tržištu, ali im se plate drastično razlikuju, pa ćete kod jednih zaraditi i dvije hiljade maraka mjesečno, a kod drugih nećete ni 700. Neočekivano, ali radi se o IT sektoru, industriji koja sve brže raste i važi za poželjnog poslodavca koji daje bar dvije prosječne plate u Srpskoj.

Tako su, prema zvaničnim podacima iz APIF-a, kod nekih „zvučnijih“ imena domaćeg IT sektora plate čak i manje od republičkog prosjeka. Primjera radi, u kompaniji MMSCode prosječna plata je 682 KM, a u kompaniji Planet Soft veća je za nepunih 200 maraka i iznosi 872 KM. Negdje na sredini je Infomedia sa prosjekom od 793 marke.

S druge strane, do dvije, tačnije 2.086 KM i 1.867 KM, dogurale su prošle godine prosječne plate u banjalučkim kompanijama „Bravo Systems“ i „Prointer ITSS“. U Prointeru ističu da IT stručnjaci moraju biti dobro plaćeni, ali i da biti vodeći znači poštovati zakone.

„Uvijek stremimo ka tome da naš kadar bude što bolje plaćen, ali i da ispoštujemo sve obaveze prema državi. Ako gradimo kompaniju po svjetskim standardima onda radnik ne smije biti zakinut“, kažu u toj kompaniji.

Prema zvaničnim podacima, u odnosu na Prointer, u kompaniji Lanaco plata je manja za 430 maraka. U kompaniji koja je prošlu godinu završila kao prva po dobiti u IT sektoru u Republici Srpskoj, neto prosjek je 1.438 KM. U isto tako po informacionim tehnologijama poznatoj firmi „Telegroup“ iz Banjaluke prijavljena zarada je 1.072 marke. Bolje od onih u Lanacu i Telegroupu zarađuju zaposleni u Dweltu, sa prosjekom od 1.753 KM.

Tako velika odstupanja u platama, struka objašnjava „kovertama“ ili namirivanjem plate kroz neke druge beneficije, što ukazuje na to da i u IT sektoru neki poslodavci pribjegavaju već oprobanom receptu „varanja“ države.

„Primanja pravih IT stručnjaka ispod dvije hiljade maraka apsolutno su nerealna i sasvim je izvjesno da se mnogi dovijaju na razne načine. Visoka neto plata znači i povelik bruto iznos za poslodavca i zato neki bježe od obaveza prema državi, ali se to u IT industriji ne bi smjelo događati. To je sektor koji svakim danom raste i pun je izazova i na našem i na globalnom tržištu i taj kadar moramo sačuvati i kroz plate i kroz konstantno usavršavanje“, smatra Goran Drakulić, stručnjak za elektronske servise i direktor firme „PG usluga“ iz Banjaluke.

Čak polovina analiziranih IT kompanija iz Srpske prošle godine je imala prosječna primanja manja od hiljadu maraka. Koliko god se to smatralo nezvaničnim, očigledno je da se dio plata u IT sektoru isplaćuje „na crno i na ruke“ i otud takva odstupanja, kaže izvršni direktor Udruženja ekonomista RS – SWOT, Saša Grabovac.

„Ozbiljan programer i informatičar ne može imati ispod 1.500 do 2.000 maraka, naročito imajući u vidu da smo stalno u deficitu sa tim kadrom. Evidentna je potražnja za stručnjacima u toj oblasti, a naše kompanije se teško takmiče sa globalnim tržištem“, kaže Grabovac.

U takvom takmičenju, stručnjak u IT sektoru poslodavcu ne smije biti „skup“, jer ćemo se, u protivnom, stalno boriti sa odlivom kadra, napominje Goran Drakulić.

„Plata, profesionalni izazov i odnos prema toj branši i ubuduće će biti presudni faktori kako bi se sačuvao kadar i u javnom i u privatnom sektoru“, kaže Drakulić.

Takođe, naglašava da zarad čuvanja kadra i nekih manjih, ali kvalitetnih „igrača“, zemlje u regionu pribegavaju i takozvanom outsourcing-u – velike kompanije za realizaciju velikih projekata angažuju manje „podizvođače“, što se pokazalo kao dobar recept.

U našim uslovima, vjerovatno bi trebalo potražiti recept koji bi objasnio kako je u jednoj IT kompaniji koja se bavi izradom softvera plata četiri puta veća u odnosu na drugu koja ima identičnu djelatnost.

(bl-portal)