Petrović: Cijena električne energije za domaćinstva ostaje ista

Cijena električne energije za domaćinstva u Republici Srpskoj ostaće i dalje regulisana djelatnost, a ne tržišna, tako da će cijena ostati nepromijenjena, rekao je direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović, gostujući u emisiji Dnevnik plus RTRS-a.

"Svjesni smo da je ovakva cijena električne energije i dalje daleko ispod tržišnih principa. Mi ćemo u novom softveru za obračun električne energije nastojati da i dalje zadržimo povoljne cijene za domaćinstva koja troše manje kilovata. Na primjer do 400 ili 500 kilovata. Planiramo da se to uradi u januaru ili polovinom sljedeće godine", rekao je Petrović.

Pojasnio je da će domaćinstva koja budu trošila više od 400 do 500 kilovata morati plaćati veću cijenu.

"To znači da se struja koristi za grijanje, bazene ili za neke druge svrhe i oni će morati veću cijenu električne energije. Sigurno je da ćemo je postepeno povećavati do tržišne", istakao je on.

Petrović naglašava da građani u narednih 10 godine trebaju očekivati da se neće postići tržišna cijena.

"Kretaće se od tržišne, pa do subvencionisane, koja će biti niža do 50 odsto od tržišne", dodao je Petrović za RTRS.