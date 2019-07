Petričević posjetio preduzeće "Elvako MetPro" iz Bijeljine

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević izjavio je nakon današnje posjete bijeljinskom metaloprerađivačkom preduzeću "Elvako MetPro" da njihov uspješan rad otvara prostor za proširenje djelatnosti i novo zapoljšavanje.



Prema njegovim riječima, cilj današnje posjete je da se vidi kako im resorno ministarstvo može pomoći u daljem poslovanju, s obzirom na to da ova kompanija 90 odsto radi za izvoz na strano tržište, uglavnom Njemačku.

"Značajno je istaći da je kompanija u fazi realizacija novog projekta za proizvod koji čeka da dobije sertifikat, imaju određene probleme u dobijanju radnih dozvola u Njemačkoj i obećali smo da ćemo na tom planu raditi kako bi što prije mogli da završe svoje projekte", rekao je Petričević novinarima.

Nakon razgovora sa rukovodstvom fabrike "Elvako MetPro" i obilaska proizvodnih pogona, Petričević je istakao da ova kompanija nema problema sa radnom snagom i da odavde radnici ne odlaze, nego ima više primjera i da se vraćaju u kompaniju.

"Imaju dobru saradnju i sa Mašinsko-tehničkom školom, već nekoliko generacija su ovdje provele praksu, mnogi su dobili i zaposlenje i nastavljaju da rade u tom pravcu", rekao je ministar.

U razgovoru sa novinarima Petričević je podsjetio da je 1. jula stupilo na snagu novo zakonso rješenje koje podstiče povećanje plata u Republici Srpskoj.

"To je prvi korak ka glavnom cilju, smanjenju cjelokupne stope doprinosa na 50 odsto, što je jedan vid pomoći i privrednicima i radnicima da ovim zakonskim rješenjem omogući povećanje plate radnicima, a privrednicima da zadrže radnike u svojoj kompaniji", ocijenio je Petričević.

Direktor kompanije "Elvako MetPro" Zoran Ristić rekao je novinarima da ova fabrika iz oblasti metaloprerađivačke industrije ima 90 zaposlenih, a kapaciteti su mnogo veći i rade na tome da se sadašnji brojevi povećaju.

Ristić je naveo da fabrika proizvodi višenamjenske kontejnere čija je namjena od sanitarnih do stambenih jedinica, model aviona za njemačkog kupca koji će biti korišten za trening vatrogasaca, kao i transportne kontejnere namijenjene za drumski i željeznički saobraćaj.

"To je proizvod koji mi sami razvijamo i nalazimo se u fazi sertifikacije, a očekujemo da to završimo do kraja godine i krenemo u neki vid serijske proizvodnje", najavio je Ristić.

Prema njegovim riječima, svaka pomoć u tom poslu im je dobrodošla, a gorući problem o kojem su razgovarali sa ministrom Petričevićem bio je u vezi sa odlaskom radnika u Njemačku na sklapanje aviona koji se odavde šalje u dijelovima, u čemu su imali prepreka i kratke rokove da to riješe.

U razgovoru sa novinarima Ristić je rekao da ova kompanija osvajanjem stranih tržišta pokazuje da je uspješan rad u ovoj oblasti moguć.

Boravak u Bijeljini Petričević nastavlja posjetom preduzeću za proizvodnju i remont "Orao".