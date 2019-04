Peti Energetski samit u Neumu

Rekonstrukcija energetskog sektora, usvajanje zakona i usklađivanje sa evropskom regulativom, samo su neke od tema petog Energetskog samita u Neumu.

Samitu je prisustvovao i premijer Republike Srpske Radovan Višković. Kaže da je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora velika šansa za razvoj ne samo Republike Srpske nego i BiH i njene privrede.

"Vlada Republike Srpske je opredjeljena da na tom putu radimo i mi ćemo učiniti sve da ove stvari što prije implementiramo. Nažalost ja moram da konstatujem da državni Zakon o električnoj energiji i gasu, mi smo što se tiče Republike Srpske mogli da i prije dvije godine, Evropska komisija i tada je dala pozitivno mišljenje", kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Sunce, kiša i vjetar su budućnost, čulo se više puta danas u Neumu. Da se na obnovljivim izvorima energije mora još više raditi slažu se i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

"Put je jasan ići prema obnovljivim izvorima. Mi za to imamo malo više uslova nego druge zemlje, imamo više i vjetra i sunca i vode što je pozitivna okolnost", kaže Fadil Novalić, premijer FBiH.

#Neum je petu godinu domaćin Energetskog samita.Okupio je veliki broj stručnjaka i zvaničnika.Naredna tri dana najviše će se govoriti o obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji. Otvaranju manifestacije prisustvuje premijer Radovan Višković. #AtvVijesti pic.twitter.com/uTsTNpUqxH — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) 16. април 2019.

U Elektroprivredi Republike Srpske već uveliko kreću sa novim projektima. Spremne su investicije ukupne vrijednosti od milijardu i dvjestopedeset miliona evra.

"Solarna elektrana u Trebinju 100 megavata, vjetropark Hrgud 50 megavata i ostatak su hidroelektrane kako gornja Drina, imamo HE Dabar, HE Dubrovnik, HE na Bistrici HE Cijevna 3 i mnoge druge", kaže Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

U Vladi Srpske imaju pune ruke posla oko novog Zakona o električnoj energiji. Nova zakonska rješenja trebalo bi da obezbejede okvir za potpunu liberaliazciju tržišta, kaže resorni ministar Petar Đokić.

"To će biti izvjesni troškovi i nova finasijska izdvajanja za nas ali moramo biti svjesni da se nijedna reforma ne može provesti bez finsijskih sredstava", kaže Petar Đokić, ministar industrije energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.

Samit u Neumu okupio je oko 650 učesnika i donosilaca odluka u reformi energetskog sektora u BiH, te predstavnika međunarodne zajednice. Peti Energetski samit traje tri dana.