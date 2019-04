Pašalić: Odlična dinamika isplate podsticaja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je danas da je od početka godine isplaćeno više od 30 miliona miliona podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji.

"Kada toliki novac legne na račune naših poljoprivrednih prizvođača upravao u momentu kada to najpotrebnije, pred proljetnu sjetvu, onda to uvijek daje dobre rezultate. Zahvaljujući dobroj saradnji Ministarsva finansija i Ministarstva poljoprivrede imamo redovnu isplatu podsticaja i to će biti nastavljeno", rekao je Pašalić novinarima u Kozarskoj Dubici.

On je naglasio da su isplaćene skoro sve obaveze iz prošle godine, a da je ostalo manje od dva miliona KM, kao i oko osam miliona KM iz ove godine.

"Imamo odličnu dinamiku isplate, a ovih dana objavljujemo i Pravilnik o kapitalnim investicijama gdje smo izdvojili sredstva za ulaganje u mehanizaciju, opremu, izgradnju objekata i sisteme na navodnjavanje", rekao je Pašalić.

On je precizirao da očekuje da taj pravilnik i javni poziv budu objavljeni oko 1. maja, o čemu će poljoprivredni proizvođači biti blagovremeno informisani da bi mogli na vrijeme da konkurišu.

Ministar Pašalić danas je posjetio centar za doradu sjemena Poljoprivredno-proizvodnog preduzeća "Jelena" u Kozarskoj Dubici.

"Sa firmom "Jelena" imamo dugogodišnju dobru saradnju, prije svega po pitanju postavljanja poljskih ogleda, ali i na drugim poljima. Zadovoljan sam ovim što sam vidio, jer ta farma svake godine investira, ulaže i unapređuje svoju proizvodnju i za sebe veže više od 200 kooperanata koji proizvode kukuruz, pšenicu i soju", rekao je Pašalić.

On je ocijenio da je to je veoma dobar model za poljoprivredne proizvođače, koji imaju obezbjeđene repromaterijale za proizvodnju, a zatim i obezbjeđen otkup.

"To je uspješna saradnja koja može da bude model za sličnu organizaciju na drugim područjima Republike Srpske", rekao je Pašalić.

On je naglasio da Ministrsvo podržava ratarsku proizvodnju kroz regresirano dizel gorivo, te kroz podršku proizvodnji po jedinici površine pšenice, industrijskog bilja, uljane repice, soje i suncokreta.

"Imaćemo i podršku i za predate proizvode, a podrška će u svakom slučaju, biti veća u narednom periodu kako u ratarstvu tako i ukupno u poljoprivrednoj proizvodnji", najavio je Pašalić.

On je precizirao da je skoro 10.000 proizvođača ostvarilo prvao na regresirano dizel gorivo, te da je sjetva u punom jeku i da nema značajnijih problema.

Vlasnik preduzeća "Jelena" Marko Vlajsević izjavio je da to preduzeće ima izuzetno dobru saradnju sa Ministarsvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dugi niz godina.

"Ulažemo godišnje oko pola miliona KM i svake godine ostvarujemo podsticaje koji nam dosta olakšavaju poslovanje. Zadovoljni smo ratarskom proizvodnjom i podsticajima jer oni dobro dođu poljoprivrednim proizvođačima", rekao je Vlajsević i dodao da su kroz nekoliko projekata obezbjeđena sredstva za izgradnju doradnog centra u preduzeću "Jelena".

On je rekao da se broj kooperanata preduzeća mijenja, a trenutno ima oko 250 kooperanata i 2.000 hektara ugovorene proizvodnje ratarskih kultura.

Kooperant preduzeća "Jelena" Ranko Čuvrk ocijenio je da je saradnja sa tim preduzećem do sada bila odlična, te da poljoprivredni proizvođači svake godine mogu potpisati ugovore o organizovanoj prozvodnji kukuruza i garantovanom otkupu soje i pšenice.